Ábalos le pide a Sánchez que «no se rinda» y le brinda «apoyo y comprensión»

El ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos ha expresado este miércoles su apoyo y su comprensión al presidente Pedro Sánchez tras el mensaje lanzado por el presidente en el que asegura que va a pensar sobre si continúa al frente del Ejecutivo o no tras la investigación judicial abierta a su mujer.

Ábalos, que fue expulsado del PSOE el pasado mes de febrero tras el escándalo del caso Koldo, le ha pedido además Sánchez que no se rinda en el camino de «salvar la convivencia democrática» «Tienes mi apoyo y mi comprensión, presidente Pedro Sánchez. Solo no rindiéndote, solo continuando con la lucha se podrá salvar la convivencia democrática, el respeto a las personas y a las instituciones», ha escrito. Ha añadido que «este desprestigio y esta asfixia que aleja a la ciudadanía de la participación política es la antesala del autoritarismo. No lo permitas!».

El anuncio de Sánchez llegaba poco después de las 7 de la tarde, cuando difundía una carta en la que anunciaba que cancela unos días su agenda pública para reflexionar si renuncia o no a la jefatura del Ejecutivo tras la denuncia contra su esposa. El presidente comunicará su decisión en una comparecencia pública el próximo lunes, 29 de abril.

«Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor», aseguró el presidente socialista.

Puigdemont ve una «cuestión de confianza»

Por su parte, también se ha manifestado al respecto Carles Puigdemont. En su caso, el ex presidente de la Generalitat y candidato de Junts+ a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, Carles Puigdemont, ha defendido este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «siempre puede presentar una cuestión de confianza y aclarar todas las dudas», si así lo considera.

Puigdemont ha asegurado que si este periodo de reflexión «no es un movimiento táctico» y Sánchez cree que su liderazgo se ha debilitado a causa de la campaña de las derechas españolas, puede presentar una cuestión de confianza.

«Ahora más que nunca hay que ser firmes frente a Madrid y sus crisis políticas interminables, porque lo que realmente está en juego es el futuro político de Cataluña, no el de un partido ni el de un primer ministro», ha añadido. Asimismo, ha recordado que «quien quiera convertir las elecciones catalanas en un flotador del PSOE se equivoca mucho».