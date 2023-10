Aarón Rivero, líder de Jupol: «Nunca he visto tanto odio a la Policía como en el golpe independentista»

Seis años después de aquel 1 de octubre de 2017, cuarenta y cinco policías siguen imputados, acusados de una supuesta violencia «innecesaria» y «gratuita» en las cargas del 1-O, el referéndum ilegal de independencia que condujo al golpe secesionista de Cataluña de hace seis años. Algunos se enfrentan a penas de prisión de 2 a 6 años, e inhabilitación absoluta de 8 a 12 años por delito de torturas. Mientras miembros de la Policía Nacional están imputados por hacer frente al golpe independentista, para quienes lo cometieron el Gobierno de Sánchez negocia una ley de amnistía.

Aarón Rivero, secretario general del Sindicato de la Policía Nacional Jupol, aclara con rotundidad en esta entrevista que «los policías no torturan, cumplen con la ley». Y añade que «esos 45 policías imputados fueron a Cataluña porque fueron comisionados para que no se cometiera un delito el 1 de octubre de 2017». «Nosotros esperábamos no tener que actuar ese 1 de octubre de 2017, pero lo tuvimos que hacer ante la inacción de los Mossos d’Esquadra».

Sus palabras son contundentes: «cumplimos con nuestro cometido y volveríamos a ir porque somos servidores públicos, pero los policías imputados tienen que asimilar que quieren conceder la amnistía a las personas que cometieron el delito y, en cambio, a ellos los quieren condenar». Sin embargo, se niegan a ser moneda de cambio con Puigdemont y a que se equipare la actuación de la Policía Nacional con la de los delincuentes que participaron en un golpe independentista con el que los secesionistas de Cataluña desafiaron al Estado de Derecho.

Rivero insiste en que confían en que todo quede claro en el juicio con las pruebas que van a aportar y sean absueltos. Recuerda que «no debemos olvidarnos tampoco de que hay tres policías jóvenes que están jubilados por los ataques y agresiones de los radicales independentistas, y que de aquello no hay nadie que haya asumido ni vaya a asumir la responsabilidad».

Nos narra cómo en todos sus años de servicio nunca ha visto un odio tan feroz hacia la Policía como en Cataluña durante esos días en torno al 1 de octubre de 2017. El del secretario general de Jupol es un duro testimonio que sirve para conocer en profundidad qué ocurrió y cómo se ha tratado por parte del Gobierno a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.