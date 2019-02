El juicio del 'procés' se reanuda este jueves a las 10:00 horas en el Tribunal Supremo. Esta jornada está previsto que declare el ex líder de la ANC Jordi Sànchez.

Este miércoles una de las últimas en declarar fue la ex consejera de Gobernación de Cataluña Meritxell Borrás. Borrás explicó que ella siempre entendió que había un “conflicto político” y que el Govern siempre tuvo “voluntad de llegar a un acuerdo con el Gobierno español”. “Teníamos además un mandato del Parlament, con mayoría absoluta, y ahí había una voluntad de solucionar una cuestión política a través de la política. Pero como dijo el vicepresidente Junqueras, sin nadie en la otra silla”, ha remarcado la ex consellera de Carles Puigdemont.

“La firma del decreto era la muestra de una voluntad política”; “Dinero público no. No se usó para el referéndum y esta era una clara voluntad del Gobierno”; “El decreto era más por dar esa imagen de compromiso del conjunto del Gobierno que no la voluntad de gastar dinero público”, fueron algunas de las respuestas de Borrás ante las numerosas preguntas del fiscal sobre este asunto.

Sobre la advertencia del TC de impedir y paralizar cualquier acción relacionada con el 1-O, Borràs explicó la situación en la que se encontraba su departamento , que se encontraba ultimando un acuerdo marco para tener empresas seleccionadas para el encargo de material electoral. En este sentido, ha rechazado que tuviese alguna relación con el referéndum, pese al “ruido de fondo” que había al respecto.

En esta línea, ha afirmado con rotundidad que no se “compró las urnas”, pues este contrato marco finalmente quedó “desierto” porque ninguna de las empresas que se presentaron cumplía los requisitos. Aún así, Borràs ha contado que coincidiendo con ese proceso tuvo conocimiento de que se presentó una querella contra ella, por lo que decidió consultar al preguntar al tribunal de garantías si su gestión era correcta, quien le contestó que este tipo de acuerdos se podía hacer en el marco de proceso electoral.