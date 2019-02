Puigdemont se olvida de Junqueras en su vídeo de apoyo a la huelga independentista en Cataluña

El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha pedido este jueves sumarse a la huelga general convocada en Cataluña por el “juicio a la democracia” que se está celebrando en el Tribunal Supremo.

“Por la libertad. Por los derechos humanos. Por la democracia. Por la cultura. Por la lengua. Por el futuro. Por Cataluña. Movilización permanente. 21F Huelga General. Juicio a la Democracia”, ha expresado a través de un apunte en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press.

El ex presidente ha adjuntado en su entrada en la red social un video en la que se puede ver a los procesados declarando en el Supremo que llama al “paro de país” convocado para este jueves.

Per la llibertat.

Pels drets humans.

Per la democràtica.

Per la cultura.

Per la llengua.

Pel futur.

Per #Catalunya!

📣 Mobilització permanent#21FVagaGeneral #JudiciALaDemocràcia #AutodeterminacióNoÉsDelicte pic.twitter.com/eK7YF0riKf

— Carles Puigdemont (@KRLS) 21 de febrero de 2019