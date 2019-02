La Guardia Civil desmonta la coartada que la presidenta del PP de Villaviciosa dio para justificar su chalé ilegal

La presidenta del PP de Villaviciosa que está siendo juzgada por construir un chalé ilegal sobre terreno no urbanizable culpó a su padre, ya fallecido, de las irregularidades cometidas.

Sin embargo, los guardias civiles del Seprona y los técnicos del Gobierno de la Comunidad de Madrid desmontaron la versión ofrecida por esta dirigente popular, según adelantó Esdiario. En la primera vista del juicio Martínez aseguró que, a diferencia de lo que señala el fiscal, ella y sus hermanos no construyeron chalés y piscinas en una finca catalogada como suelo no urbanizable de especial protección, sino que lo heredaron de su padre en 2014, no haciendo desde entonces ninguna modificación.

La presidenta del PP de Villaviciosa de Odón se enfrenta a una condena de cinco años de cárcel, la que ha pedido para ella el fiscal de Medio Ambiente en el juicio que se celebra esta semana.

Pilar Martínez ha sido acusada de haber construido sobre suelo no urbanizable de especial protección ante edificaciones, causando un daño ambiental según el escrito acusador de hasta 57.965 euros a su municipio, según ha informado Esdiario.

El juicio oral se celebra en la Sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid, y también están entre los acusados dos hermanos suyos y un familiar más.

Según el escrito del fiscal, la familia Martínez construyó seis edificios residenciales rodeados por muros de hasta tres metros para que desde el exterior no se pudieran ver las viviendas que infringirían las normas. En ese suelo no urbanizable, explica el fiscal, está prohibida “la construcción de nuevas edificaciones y la modificación de las existentes, salvo las vinculadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales”. La presidenta del PP de Villaviciosa no pidió permiso alguno para proyectar estas construcciones.