En rueda de prensa, Xosé Manuel Beiras ha cargado hoy contra el auge de lo que considera el “fascismo” en España, según él, protagonizado por los “nazis” que conforman VOX, un partido que a su entender “tendría que estar ilegalizado”.

Beiras, tras meses sin hacer declaraciones públicas, ha analizado la actualidad política que, afirmó, está marcada “por el fascismo” que, tras las elecciones andaluzas, está representado en el Estado español por “una hidra de tres cabezas” que según él forman PP, Ciudadanos y VOX.

Xosé Manuel Beiras ha cargado contra las formaciones de Pablo Casado y Albert Rivera al señalar que por hacerse con el poder en la Junta de Andalucía “prefirieron aceptar las condiciones anticonstitucionales de VOX”, que son “contrarias a los derechos fundamentales”, dijo.

“Es un insulto llamarle VOX a los vociferantes” de esa formación, que en su opinión “constantemente” vulneran “cada uno” de los puntos del primer artículo de la Constitución.

Sobre el posicionamiento del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, señaló que, aunque “parece que no le gusta mucho (VOX), no se revela contra esa canallada”.

En su opinión, al igual que en tiempos pasados se ilegalizó a determinados partidos políticos, ahora existen razones “para ilegalizar” a la formación que preside Santiago Abascal porque “vulnera la Constitución constantemente”.

Cree que ante el auge de la extrema derecha no existe “una reacción adecuada”. “Hay que tener el coraje de enfrentarse a ese monstruo porque hay un enemigo principal, ahora que ya no son los dos partidos dinásticos, ya no es el show bipartidista PP y PSOE”.

Se ofrece e Bildu

Anova -organización galleguista surguida del BNG y que formó parte de En Marea, la confluencia de Podemos– se ha ofrecido a EH Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Bloque Nacionalista Galego (BNG) para concurrir a las elecciones europeas en la candidatura de las fuerzas soberanistas vascas, catalanas y gallegas, que será presentada este viernes en un acto que tendrá lugar en Santiago de Compostela.

El llamamiento ha sido efectuado por el histórico dirigente nacionalista y cofundador de Anova Xosé Manuel Beiras, que este miércoles ha reaparecido públicamente después de haber guardado silencio durante los últimos meses, en los que En Marea -partido instrumental en el que participa Anova- ha vivido una profunda crisis interna.

Cuestionado sobre cómo se presentará Anova a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo, Beiras -acompañado por el portavoz nacional de la formación nacionalista, Antón Sánchez- ha abrazado la propuesta efectuada por el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien, en una entrevista concedida a Europa Press el pasado 5 de enero, propuso la creación de una “gran alianza” para las próximas elecciones generales que incluya “desde el PNV a la CUP” para “hacer frente al autoritarismo” de PP, C’s y VOX.