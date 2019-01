Castelo da el salto a la televisión 8 meses después de ser acusado por menores de acoso sexual

El humorista Antonio Castelo forma parte de los colaboradores que acompañan a Risto Mejide cada tarde en el programa de sobre mesa Todo es mentira de Cuatro.

Su fichaje ha sido el más polémico del programa de Mediaset. La incorporación del humorista Antonio Castelo ha centrado las criticas de la audiencia de Todo es Mentira. Y es que su reaparición tiene lugar ta solo ocho meses después de que un grupo de mujeres, entre ellas menores de edad, acusaran a Castelo de acoso sexual cuando trabajaba como colaborador en los 40 principales, según publicó La Vanguardia el pasado martes.

Pese a los intentos por defender su inocencia al tratarse, según él, de acusaciones “vacías e injustas”, más de 7.000 personas firmaron en la plataforma change.org una petición, según informaron varios medios, para exigir a la radio del grupo Prisa el cese del colaborador. El escándalo pudo con Antonio Castelo, que acabó perdiendo su trabajo en el programa radiofónico Yu no te pierdas nada presentado por Dani Mateo. Un programa de humor de los 40 principales patrocinado por la operadora británica Vodafone.

Entonces Castelo redactó un comunicado para despedirse de la audiencia en la que destacaba que “los valores que desde niño se me inculcaron y que defiendo en mi día a día no pueden estar más a favor del respeto a las mujeres y la igualdad. Si alguien conoce la naturaleza particular de mi familia lo puede entender mucho más todavía”, añadiendo que se encontraba en “uno de los peores momentos de mi vida”.

Una verdad es una mentira retuiteada

Durante la presentación del programa ante los medio de comunicación, Risto Mejide ha explicado que “siempre se ha dicho que una verdad es una mentira repetida mil veces”. Sin embargo, ha matizado que “hoy el cuento ha cambiado: una verdad es una mentira retuiteada una sola vez por la persona adecuada y no hay polígrafo capaz de detectar todas las que nos ‘comemos’ cada día. Este programa nace con un doble objetivo: entretener a los espectadores y demostrar que cuando todo el mundo tiene su propia verdad, es porque todo es mentira”.