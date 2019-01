Los ecologistas sobre el casoplón de Iglesias: “No debe haber viviendas en espacios protegidos”

María Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción, confederación de más de 300 organizaciones ecologistas, opina sobre el hecho de que el casoplón de Pablo Iglesias e Irene Montero se encuentre dentro de los límites de un parque natural protegido, según información exclusiva de OKDIARIO.

“Desde el momento en el que decidieron irse a vivir a una urbanización de este estilo, es reprochable. No puede haber viviendas en espacios protegidos”. Esta es la opinión de María Angeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción, sobre la exclusiva de OKDIARIO que desvela la construcción del casoplón adquirido por Irene Montero y Pablo Iglesias en un parque natural protegido de alto nivel ecológico.

“No debe haber construcciones en los espacios protegidos de este tipo. Desconozco si sabían o no sabían si esa parcela estaba en un espacio protegido pero, ¿es reprochable éticamente o moralmente? Pues sí. Igual que si lo hiciese cualquier otro”, declara la ecologista.

Cuando el líder de Podemos adquirió la vivienda, en mayo de 2018, el terreno ya había sido calificado fuera de los límites urbanos del municipio que quedaba delimitado por el plan urbanístico de 1976.

“Ellos han justificado que por su cambio en su vida familiar consideraron irse allí, cosa que nosotros nunca hemos compartido. Puedes criar a tus hijos en una zona urbana y si quieres irte a una zona rural, no hace falta que sea de estar características”, reprocha la portavoz.

Tras descubrirse la compra del casoplón y su publicación en OKDIARIO, los líderes morados se escudaron en que el acoso de los medios no les permitía llevar una vida tranquila. Es precisamente a esto a lo que se refiere María Jesús que considera que existen otras zonas que podían haber sido elegidas antes que La Navata.

“Es reprochable éticamente, pero no se les puede responsabilidad de una ilegalidad”, aclara. La entrevistada declara que es posible que en los papeles de la casa no apareciese la ilegalidad de la construcción “si esta fuese ilegal: “Es posible que no haya ninguna ilegalidad porque el plan de urbanismo es anterior, salvo que se construyese por la cara al no formar parte de la urbanización”.

Crítica a Galapagar

“El modelo urbano de Galapagar, junto al de otros municipios de la zona como Las Rozas, Majadahonda, Boadilla del Monte, es de los más insostenibles de la región”, aseguran Ecologistas en Acción.

“Las urbanizaciones dispersas en zonas de alto valor natural causan un importante impacto ambiental y paisajístico. La mayoría se construyeron entre finales de los años 70 y mediados de los 90. La zona de La Navata es un claro ejemplo”, añaden.

“Precisamente el Parque Regional del curso Medio del río Guadarrama se declaró en 1998 para frenar la expansión de esta forma de urbanismo. No compartimos la forma de vida en estas grandes urbanizaciones incrustadas en el medio natural”, finalizan los ecologistas sobre la urbanización en la que viven Iglesias y Montero y sus alrededores.