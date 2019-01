En Marea exige más inversiones en Galicia para apoyar los Presupuestos

En Marea ha avisado hoy de que sus cinco diputados no apoyarán los Presupuestos de 2019 si no se aumenta la inversión a Galicia, sobre todo en infraestructuras ferroviarias y portuarias. Critican que las partidas para 2019 se hayan reducido un 20%.

“Es absolutamente inasumible para los cinco diputados de En Marea dar el sí a los Presupuestos Generales del Estado”, ha puntualizado la diputada de esta formación Yolanda Díaz en declaraciones en el Congreso tras señalar que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, son conocedores de esta advertencia.

Díaz ha incidido en que las cuentas de 2019 son “malas” para Galicia y ha puesto como ejemplo la inversión proyectada de 200.000 euros para en tren que une Ferrol con A Coruña y que traslada diariamente a cerca de 3.000 personas.

Ha reivindicado demandas históricas como el Eje Atlántico ferroviario, o mayores inversiones para los puertos y aeropuertos.

“Decimos a Sánchez, así no. Estamos muy lejos de dar la aprobación al Presupuesto General del Estado. La agenda gallega está paralizada y si no se negocia no daremos un sí”, ha reiterado.

En Marea ha remitido hoy una carta a los diputados gallegos del PP y del PSOE para instarles a una reunión y decidir conjuntamente las inversiones que necesita Galicia.

En este sentido, las partidas podrían ser negociadas entre los tres partidos durante el trámite de los Presupuestos en la Comisión de Presupuestos del Congreso, siempre y cuando las cuentas superen su primera prueba, que es el debate de totalidad.

Díaz también ha hecho un llamamiento al Partido Socialista Gallego y al delegado del Gobierno para que “no se queden callados ante este agravio presupuestario“.

No obstante, Unidos Podemos ya ha descartado presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado lo que supone que, a pesar de que exige al Gobierno que cumpla todas las medidas de su pacto, no obstaculizará su tramitación y confía en que el Ejecutivo desarrolle su acuerdo íntegro en los dos próximos meses.

La portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, ha reconocido que todas las partidas presupuestarias del acuerdo “están presentes en gran medida” en el borrador presentado.