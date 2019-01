Ayuso: “La inmigración es buena y necesaria pero la ilegal colapsa el sistema”

Isabel Díaz Ayuso es la nueva candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid. Ayuso ha comentado en OKDIARIO cómo será su mandato si resulta vencedora en los comicios. Uno de los asuntos abordados ha sido el de la inmigración.

P. La inmigración es otro tema que levanta fuertes polémicas ¿La inmigración ilegal hay que combatirla?

R. España tiene un problema de natalidad y la inmigración. La inmigración es buena y necesaria. Además, demuestra que, cuando tanta gente se deja la vida en el Mediterráneo y en las fronteras para llegar a nuestro país, es que somos una gran nación. Mucha gente se deja la vida para estar aquí. Durante años hemos tenido muchísima inmigración y yo soy especialmente defensora de la hispana. Los hispanos conviven con nosotros desde hace ya unas décadas y son un porcentaje muy importante de nuestra sociedad. Con ellos compartimos valores y tradiciones y nos ayudan. Además, ocupan puestos de trabajo que ya hace mucho que los españoles no queremos.

Ahora bien, la inmigración ilegal, la que no está controlada, la que no paga los servicios públicos que a ellos también les hacen falta, hace que el sistema colapse. Si empiezan a venir inmigrantes que no están pagando impuestos y no contribuyen al sistema, ni siquiera ellos podrán estar protegidos. Esto no ayuda tampoco al inmigrante que viene legalmente y vinculado a un empleo, que es como tiene que ser y ocurre en otros países. En EEUU solamente el hecho de pasar la frontera son tres horas de explicaciones. La inmigración es necesaria y bien regulada es buena. Somos un planeta global y tenemos que saber aprovecharlo.

P. ¿Tienes alguna idea para el lema de campaña?

R. Yo vivo en Madrid y trabajo aquí y mi familia también. Tantos años aquí me han dado para pensar que si algún día llegase a gobernar llamaría las cosas de otra manera. No sé el lema, pero sí sé por dónde quiero ir, que es el futuro, la atracción de talento, por los jóvenes. Quiero que Madrid sea vida, libertad y emprendimiento, dejando a la gente vivir tranquila. Quiero que sigamos siendo una región divertida y donde las cosas pasan.