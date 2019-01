Juzgan a tres ex directores de Trabajo de Andalucía por “enchufar” a sus familiares

Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla juzga desde este martes a cinco ex altos cargos de la Junta, entre ellos tres ex directores generales de Trabajo, y al dueño de Umax Informática y Consultoría por los pagos realizados entre 2003 y 2010 por la Consejería de Empleo a esta empresa por la contratación de 44 trabajadores que "pertenecían al círculo de amigos y familiares" del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, uno de los encausados.