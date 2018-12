Sánchez anuncia como suya la subida salarial a los funcionarios incluida en los Presupuestos de Rajoy

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes que el Consejo de Ministros del próximo viernes, que tendrá lugar en Barcelona, aprobará la subida salarial para los empleados públicos acordada con los sindicatos para 2019. El líder del Ejecutivo socialista ha anunciado la medida como si fuera propia, cuando se trata de un acuerdo alcanzado por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy con los agentes sociales en el mes de marzo, ya contemplado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ahora mismo vigentes.

Durante su comparecencia en el Senado, Sánchez ha recordado que el acuerdo con los sindicatos implica una subida salarial fija para 2019 del 2,25%, a la que podría sumarse otra parte variable (0,25%) ligada a la evolución del PIB y otro 0,25% procedente de fondos adicionales. Por tanto, como máximo, la subida salarial podría llegar a un 2,75%, si bien para ello el PIB tendría que crecer un 2,5%.

Precisamente, el PP emplazó ayer al presidente del Gobierno a que subiera un 2,5% el sueldo de los funcionarios antes de que acabara el año, ya que son medidas “imprescindibles” que contemplan los Presupuestos Generales del Estado actualmente prorrogados. El Gobierno de Sánchez todavía no ha presentado sus cuentas de 2019 por falta de apoyos, cuando debía haberlo hecho el pasado octubre. Ahora, prevé llevarlas a las Cortes Generales en el mes de enero.

Fuentes del grupo parlamentario del PP instaron al Gobierno a que “haga los deberes” y apruebe las medidas que fueron pactadas con concertación social y se incluyeron en los presupuestos de este año.

Entre ellas destacan también la puesta en marcha de una Oferta Pública de Empleo (OPE) para reducir la temporalidad por debajo del 8% así como a asignar 450 millones de euros para la equiparación salarial entre los cuerpos policiales y la Guardia Civil.

Un 1,6% las pensiones

También subir las pensiones de viudedad el 7,15%, incrementando la base reguladora del 56% al 60%, y aumentar las pensiones mínimas el 3%, y el resto de pensiones el 1,6%.

En cuanto a la subida del salario de los funcionarios, el PP señaló ayer que debería incrementarse el 2,5%, ya que se había fijado un alza del 2,25% más un incremento variable del 0,25 % si el PIB crece por encima del 2,5% en 2018, algo que previsiblemente ocurrirá.

Así lo contempla la proposición no de Ley del PP que el Pleno del Congreso debatirá este mismo martes y en la que también se insta a garantizar que no se incrementarán las cotizaciones sociales a ningún trabajador, además de pedir que no se suba ninguna figura tributaria.

“Que tome medidas oportunas de aquí a final de año para que el país no se pare”, señalaron las mismas fuentes parlamentarias, según informó Efe.