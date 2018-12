Podemos ha utilizado para su nuevo logo de la República el mismo modelo que ofreció estos días una web de diseño por un precio inicial de 9,50 euros (hoy mismo puede adquirirse por apenas 2 euros). En concreto, esta imagen se encuentra dentro del catálogo de la firma danesa Colourbox, al que se puede acceder con sólo un click desde su página web.

Esta compañía permite comprar dicho logotipo a través de internet y lo oferta como uno de los más idóneos para quienes quieran emplearlo como imagen de un salón de belleza, peluquería o similar.

Los diputados de la formación de Pablo Iglesias han lucido este jueves en el Congreso durante el 40 Aniversario de la Constitución un pin morado con esta silueta, tal y como avanzaron en la víspera.

Fue el propio secretario general de Podemos el encargado de descubrir en su cuenta oficial de Twitter el logotipo que iban a llevar en la solapa como protesta ante la Monarquía parlamentaria. En todo momento, desde la formación morada han dado a entender que el diseño del mismo había sido de su propia cosecha. Pero en realidad, sólo han invertido la imagen, han variado levemente la paleta de colores, han eliminado las pestañas de la silueta y han cambiado las palabras en inglés “Beauty Salon” por “República”. En el resto, son idénticos.

La secretaría de Comunicación de Podemos que dirige Juan Manuel del Olmo, el diputado que ya vendió guillotinas a través de Internet contra los “recortes” del Gobierno de Mariano Rajoy, explicó este miércoles que lanzaban el citado logotipo porque “queremos una España democrática y feminista, que quiere para su gente un futuro de justicia social y fraternidad; un país en igualdad que respete, escuche y proteja”. “Hacer España mejor es hacer república”, sentenciaban.

A la salida del hemiciclo, Iglesias ha criticado este jueves, Día de la Constitución, el “decepcionante” discurso del Rey Felipe VI porque, a su juicio, no ha tenido en cuenta “el protagonismo de la gente” en la llegada de la democracia a España ni ha hecho referencia “a la corrupción ni a los privilegios” de los que goza, en su opinión, la monarquía.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación donde también ha rechazado la ovación “sobreactuada” que le han dedicado todos los diputados, menos los de Unidos Podemos y En Marea, al Rey emérito a su entrada al plenario.

“Antifranquistas”

Además, Iglesias dice haber echado en falta en el discurso de Felipe VI “un reconocimiento de los luchadores antifranquistas”. “No se puede equiparar en los discursos a quien defendía una dictadura respecto a quienes se estaban jugando la vida y la libertad por traernos la democracia”, ha subrayado.

Junto a ello, ha lamentado que el Rey “haya hecho referencias de agradecimiento al anterior jefe del Estado y que no se haya hecho ninguna referencia a la corrupción y a los privilegios, que es algo que preocupa a los españoles”. Los diputados de Unidos Podemos y en En Marea no han aplaudido a los Reyes actuales ni a los eméritos y tampoco a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en los elogios que les ha dedicado. Sus socios de En Comú y Compromís no han asistido a la ceremonia, al igual que los independentistas catalanes de ERC y PDeCAT, los proetarras de EH Bildu y los nacionalistas vascos del PNV.