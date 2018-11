Podemos traga ahora con el nuevo CGPJ pactado por PP y PSOE pese a exigir su despolitización

Podemos no piensa romper con el Gobierno de Pedro Sánchez por pactar con el PP la nueva composición del Consejo General del Poder Judicial y, por ende, la presidencia del Supremo. Lejos de lanzar un ultimátum al Ejecutivo socialista para retirarle o condicionar su apoyo parlamentario, la formación morada sólo ha afirmado este lunes que su única exigencia es que haya amplia presencia de mujeres en el CGPJ, según ha señalado en rueda de prensa la co-portavoz estatal, Noelia Vera. “Nuestra única exigencia es que sea un Consejo feminista”, ha declarado.

Pese a que ya hay un acuerdo alcanzado por PSOE y PP para que sea Manuel Marchena para quien pase a presidir el CGPJ y el Supremo, Podemos ha enfatizado que tal responsabilidad debería recaer en una mujer siguiendo las reivindicaciones del 8-M. Aquí, el partido de Pablo Iglesias ha manifestado que tiene que ser los vocales del CGPJ quienes elijan a su presidente y no por dos fuerzas políticas “en un despacho”. “El día que gobernemos cambiaremos el sistema de elección, mientras eso no paso, no vamos a permitir que se siguan tomando decisiones en contra de la gente porque hay presiones de los poderosos. Formaremos parte de cualquier institución”, ha asegurado.

Preguntada sobre si Podemos tendrá dos miembros dentro de la nueva mayoría progresista del CGPJ, la diputada Noelia Vera ha dicho que “no se han negociado ni nombres ni cupo”.

El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el conservador Manuel Marchena, ha sido consensuado por PP y PSOE como el nuevo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en virtud de un pacto alcanzado por el Gobierno y los populares, han informado fuentes gubernamentales.

Los socialistas han aceptado así el nombre propuesto por el PP a cambio de pasar a tener una mayoría progresista en el órgano de gobierno de los jueces. Marchena iba a presidir el juicio contra los presos golpistas en el Supremo, y fue propuesto por el PP como candidato a presidir el CGPJ. En base a este acuerdo, el Consejo contará con mayoría progresista, de 11 a 9, de los 20 sillones que está formado este órgano.

Tras las negociaciones del fin de semana, el Partido Popular ha accedido a que el sector conservador esté en minoría del nuevo CGPJ, con sólo 9 de los 20 miembros, a cambio de que el presidente fuera Manuel Marchena.

Según fuentes gubernamentales, el acuerdo ha priorizado que no se bloqueara en este momento la renovación del CGPJ, tras la crisis del Supremo por el tema de las hipotecas. Este lunes finalizaba el plazo otorgado en el Congreso para que los grupos presenten sus candidatos a la renovación del órgano de gobierno de la Justicia.