Duque ha despistado a Hacienda teniendo su patrimonial en dos domicilios distintos a la vez

¿Dónde está el domicilio de la sociedad patrimonial del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, y su esposa, la embajadora de España en Malta, Consuelo Femenía? Las cuentas de Copenhague Gestores de Inmuebles SL depositadas en el Registro Mercantil y consultadas por OKDIARIO, recogen dos direcciones distintas. Y ningún de ellas coincide ni con la del chalé de Jávea (Alicante) ni con el casoplón de Madrid de 335 metros cuadrados situado entre Arturo Soria y Conde de Orgaz.

El primer domicilio social que aparece figura en la calle Thiviers del municipio alicantino de Jávea y coincide con el que han tenido otras dos sociedades: la primera, Bufete García Garrido SL y la segunda, Morant Pineda Gestores Administrativos y Asesores Tributarios SL. Estas dos entidades operan actualmente en un centro comercial de la Avenida Pla de la misma localidad.

Sin embargo, en las últimas memorias de la patrimonial que montaron Duque y su mujer para adquirir dos viviendas y pagar así menos impuestos aparece que el domicilio social se encuentra en “Calle Hierro 56” de Madrid. En todas las memorias disponibles desde el año 2013 se repite esta dirección, que no coincide con la de la primera identificación: calle Thiviers de Jávea (Alicante).

El encargado de presentar estos balances en el Registro Mercantil fue el asesor Antonio Morant Pineda, que es administrador único de Morant Pineda Gestores Administrativos y Asesores Tributarios SL y que antes había trabajado para el Bufete García Garrido. Por ejemplo, las cuentas de la sociedad de Duque y Femenía del año 2009 incluyen un correo electrónico de dicho despacho de abogados, mientras que las más recientes fueron realizadas a través de Gestoría Morant.

En este contexto, la Ley de Sociedades de Capital define “domicilio social” como “el lugar en que se halle el centro de efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación”. Por lo general, existe una relación entre el lugar designado como domicilio social y el desarrollo de la actividad empresarial. En el caso de la patrimonial del Duque y la embajadora, la sociedad Copenhague Gestiones de Inmuebles SL, constituida en febrero de 2005 con un capital de 1.050.000 euros, sólo ha tenido ingresos entre 2011 y 2014.

Así mismo, la ubicación del domicilio social es importante por varias cuestiones: determina el Registro Mercantil donde corresponde inscribir la sociedad; los Juzgados competentes para asuntos legales; la Delegación Tributaria y la normativa local o autonómica aplicable.

OKDIARIO intentó este viernes contactar con Morant Pineda para que explicar por qué la sociedad de Duque y Femenía no tuvo ningún ingreso entre 2015 y 2017 y al mismo tiempo declaró más de 70.000 euros en gastos de explotación, pero no hubo respuesta. Este “amigo” de Pedro Duque afirma en una reseña biográfica que es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia en 1984 y que tiene un grado en Administración de la Comunidad Europea (2001) y otro en Gestión Administrativa desde 2006. Además, señala que está especializado en Derecho Fiscal y Tributario.

“Errores” fiscales

A raíz de la exclusiva de OKDIARIO sobre su montaje societario y después de negar irregularidades en la rueda de prensa del Ministerio, Pedro Duque ya reconoció este viernes en Bruselas que hay “errores” fiscales en esas cuentas, sobre todo en lo referente al “Hemos cambiado de asesores y haremos lo que haga falta para cumplir con las obligaciones tributarias”, manifestó.

El titular de Ciencia del Gobierno socialista de Pedro Sánchez mantuvo que no piensa dimitir pese a que la oposición e incluso los socios del Ejecutivo, como Unidos Podemos, están pidiendo su destitución al no haber ofrecido explicaciones convincentes ninguno de los dos días. “Jamás he tenido ninguna intencionalidad de evadir impuestos ni obtener ventajas fiscales”, zanjó Duque este viernes. De momento, se niega a comparecer en el Congreso de los Diputados como han exigido PP y Ciudadanos.