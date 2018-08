El PP se aleja de Ciudadanos: “Está cómodo con el PSOE allá donde gobierna”

El PP considera que no tiene necesidad de demostrar que su posición política está alejada de la de Ciudadanos, que le dio su apoyo para gobernar, porque las distancias “ya están marcadas” por la propia formación naranja al haber permitido que gobierne el PSOE en lugares como Andalucía, donde la formación naranja mantiene su apoyo a Susana Díaz.

Según ha asegurado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en una entrevista con Efe, Ciudadanos “está cómodo con el PSOE allá donde gobierna” mientras que su partido, por el contrario, tiene claro que debe aglutinar “todo lo que está a la derecha” de los socialistas, para mantener la unidad de España y hacer frente al populismo.

Además, cree que el PP ya se ha “diferenciado” con sus políticas en las autonomías y municipios en los que gobierna, mientras que Andalucía, con un Gobierno “sostenido” por Ciudadanos, es la región “con más paro de Europa”.

A nivel interno, el PP aún guarda una “silla vacía” para Soraya Saénz de Santamaría como vocal en su comité ejecutivo para que se incorpore “cuando estime oportuno”, según García Egea, después del Congreso extraordinario en el que compitió con Pablo Casado para liderar el partido.

Sobre la posibilidad de que Santamaría figure como cabeza de lista en alguna de las candidaturas de Madrid para las próximas elecciones de 2019, se ha limitado a constatar que contarán con todas las opiniones en el proceso de septiembre para elegir candidatos.

En esta tarea quieren “contar con todos”, tanto Santamaría como el resto de personas de su equipo, entre las que ha citado a la exministra de Empleo, Fátima Báñez, bajo cuyo mandato ha habido “los mejores datos de empleo” que se han producido en democracia.

Por lo que respecta al futuro de la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien apoyó a Casado para liderar el partido, ha indicado que habrá que escuchar su opinión sobre “lo que pretenda o crea que puede aportar” porque la finalidad es “contar con los mejores en aquellos sitios donde mejor puedan hacerlo”.

Dentro de esas premisas, el PP contará no solo con Cospedal sino con otros ex ministros del Gobierno de Rajoy que son “un activo” en el partido, como el ex titular de Interior Juan Ignacio Zoido.

García Egea ha recordado que el proceso para designar candidatos para las autonómicas y municipales ya está “activado” con nombres ya respaldados por la dirección como Alfonso Martínez Mañueco para Castilla y León, Isabel Bonig para Valencia y Juanma Moreno en Andalucía.

Se trata de “contar con los mejores” y para eso el PP “fichará” a gente de la sociedad civil, ha avanzado, porque “no es necesario tener el carné del PP para defender los valores del partido”.

El PP celebrará en otoño la convención prometida por Casado para debatir sobre ideas y hacer un “rearme programático” del partido, una cita que será “abierta a la sociedad”, en la que toda persona que quiera aportar podrá hacerlo, aunque García Egea no ha aclarado cuál será la fórmula ni la fecha del encuentro.

“Va a ser una conferencia abierta y pionera en la que el PP va a salir más fortalecido que nunca”, ha garantizado.

También ha puntualizado que no se plantea este período, como número dos del PP, como un maratón, sino que “es una carrera de relevos” en la que cada uno debe de dar lo máximo mientras esté en pista para “intentar poner al partido, a partir de septiembre, a “velocidad de crucero”.