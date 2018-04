Toni Cantó también falsificó su currículum estando en UPyD: se inventó una licenciatura en Pedagogía

El líder de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana y diputado nacional, Toni Cantó, también incluyó un título falso en Pedagogía en su currículum. Lo hizo hace bien poco: en la X Legislatura, la que abarcó desde 2011 a 2016.

En ese currículum aportado a la Cámara, Cantó incluyó en su ficha personal que era actor, productor director de teatro. Pero fue a más. Y decidió añadir que era “Pedagogo”.

En es ocasión, la ficha de diputado correspondía a UPyD, que era el partido por el que se presentó Tony Cantó. En la siguiente legislatura acosa cambio. Él cambió de partido. Y su currículum cambió de expresión. Para adelgazar: porque había dejado de ser “pedagogo”.

La realidad es que pedagogo titulado no ha sido nunca porque carece del título formativo universitario en Pedagogía.

Su falseamiento no sucedió bajo representación de Ciudadanos. Se hizo bajo escaño de representación dentro del partido de UPyD. Pero, pese ello, es verdad que Toni Cantó ha cometido la misma alteración de la verdad que el partido de Ciudadanos ha echado en cara a otros políticos. Y es cierto que en estos momentos, Ciudadanos mantiene la presión en Madrid sobre Cristina Cifuentes por haberse inventado un máster.

En este caso, y de cara al público, Toni Cantó suplantó una condición de pedagogo que no existe.

El diccionario de la RAE recoge el término pedagogo como “persona que tiene como profesión educar a los niños” y como “persona versada en pedagogía o de grandes cualidades como maestro”. Pero, evidentemente, la inclusión del término pedagogo en un currículum oficial induce a pensar claramente en que se trata de una persona con el título universitario en Pedagogía.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con Toni Cantó y ha reconocido que no tiene título de Pedagogía. “Yo he dado clases de teatro. Y para dar clases de teatro no hace falta ninguna titulación”, ha aclarado el diputado de Ciudadanos.

Tras el falseamiento de Franco

La noticia salta justo después de que OKDIARIO desvelase que el secretario general del PSOE de la Comunidad de Madrid (PSM), José Manuel Franco, falseó su currículum y se inventó una licenciatura en Matemáticas. Y es él, precisamente, quien tendrá que defender que Cristina Cifuentes debe salir del Gobierno porque, asegura, se inventó un máster. También es quien hizo figurar una licenciatura falsa en su currículum oficial depositado en la Asamblea de Madrid desde 1995 y hasta 2003.

Franco, tal y como ha podido confirmar OKDIARIO en los archivos internos de la Asamblea de Madrid, afirmó ser “licenciado en CC Matemáticas” en su declaración presentada en el conocido como Quién es Quién de la Cámara autonómica. Lo hizo en la ficha correspondiente a la IV Legislatura -1995/1999- y lo volvió a hacer en la de la V Legislatura -1999/2003-, remarcando su supuesta titulación universitaria.

Y es que era supuesta y falsa. OKDIARIO ha confirmado que ese título ni existe ni ha existido nunca porque José Manuel Franco nunca ha obtenido la licenciatura en Matemáticas.