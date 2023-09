Aprender inglés ¿Cómo se dice copa en inglés?

La comunicación es una parte esencial de nuestras vidas, y aprender un nuevo idioma nos permite expandir nuestras habilidades de comunicación y conectarnos con personas de diferentes culturas y países. Uno de los aspectos más importantes de aprender un nuevo idioma es aumentar nuestro vocabulario y conocer las diferentes palabras y expresiones que se utilizan en diferentes contextos. En este artículo, exploraremos la palabra «copa» y cómo se dice en inglés.

La palabra «copa» es bastante común en español y se utiliza en diferentes contextos. Puede referirse tanto a un recipiente utilizado para servir bebidas, como a un evento deportivo o incluso a una parte del cuerpo humano. Por lo tanto, es importante entender las diferentes formas en que se puede traducir esta palabra al inglés, dependiendo del contexto en el que se utilice.

Traducción corriente

Empecemos por la traducción más común de la palabra «copa» al inglés. La palabra más utilizada es «cup». Esta traducción se refiere principalmente al recipiente utilizado para beber líquidos, como café, té, agua, etc. Por ejemplo, si quieres pedir una taza de té en un café en inglés, dirías «a cup of tea». Además, la palabra «cup» también se utiliza para referirse a las competiciones deportivas, como la Copa Mundial de Fútbol, que se traduce como «FIFA World Cup».

Otra forma en que se puede traducir la palabra «copa» al inglés es «glass». Esta traducción se utiliza principalmente cuando nos referimos a una copa utilizada para servir bebidas alcohólicas, como vino, champán, etc. Por ejemplo, si quieres pedir una copa de vino en un restaurante en inglés, dirías «a glass of wine». Además, la palabra «glass» también se utiliza para referirse a los vasos en general, independientemente de su material (vidrio, plástico, etc.).

Además de las traducciones mencionadas anteriormente, existen algunas otras formas menos comunes de traducir la palabra «copa» al inglés. Por ejemplo, en el contexto de un trofeo o premio, la palabra «trophy» se utiliza para referirse a la «copa» que se otorga al ganador. Por otro lado, en el contexto de las plantas, la palabra «calyx» se utiliza para referirse a la «copa» de una flor.

Como vemos, la palabra copa puede ser incluida en diversos contextos. Por ejemplo, para referirse a un formato de competencia. Principalmente en el fútbol. Otro de los usos de la palabra es señalar acciones referentes al alcohol. De igual manera, existe la copa del sombrero, siendo esta la parte más alta de la prenda. Son diversos los usos que se le da a la palabra copa. Por ello es importante saber su traducción.

Cómo se dice copa en inglés y algunas frases

La palabra copa en inglés se tiene distintas traducciones dependiendo del contexto, entras las que están cup, glass or drink . Te mostraremos a continuación algunas frases con esta palabra.

I’d like to order a glass of wine, please.- Me gustaría ordenar una copa de vino por favor.

The day my team won the cup was one of the happiest of my life.- El día que mi equipo ganó la copa fue de los más felices de mi vida.

Be careful, I broke a glass and I still haven’t picked up the pieces.- Tengan cuidado, rompí una copa y todavía no he levantado los pedazos.

I have not decided which team I will bet on in the cup- No he decidido a qué equipo le apostaré en la final de copa.

El uso en plural

La palabra copa en plural o copas, se dice cups, glasses o drinks. Puedes ver a continuación algunos ejemplos.

Brazil has 5 world cups, it is the country that has won the most.- Brasil tiene 5 copas del mundo, es el país que más ha ganado.

In the kitchen are the glasses, I’ll go get them to celebrate.- En la cocina están las copas, iré por ellas para celebrar.

Had a few drinks with some friends after work.- Bebí unas copas con unos amigos después del trabajo.

Cómo se dice copa en otros idiomas

Si quieres conocer aún más, se muestra a continuación cómo se dice copa en otros idiomas del mundo.

Alemán Becher

Catalán copa

Croata Kupa

Danés Kop

Estonio Tass

Euskera Kopa

Finés Kuppi

Francés Coupe

Gallego Copa

Islandés Bikar

Italiano tazza

Lituano Taurė

Noruego Kopp

Portugués xícara

Polaco filiżanka

Rumano ceașcă