Los supermercados que estarán abiertos y sus horarios durante la Feria de Abril de Sevilla

La Feria de Abril de Sevilla empieza hoy y durará hasta el próximo 29 de abril, serán unos días de plena actividad que darán mucha alegría a una Andalucía que se viste de gala. Los trajes de flamenca, la fiesta, comida, música y baile se fusionarán en un territorio en el que no todo el mundo estará de vacaciones. Los principales supermercados del territorio abrirán sus puertas para que no falte de nada. Estos son los supermercados que estarán abiertos en la Feria de Abril de Sevilla.

Horarios de los supermercados durante la Feria de Abril de Sevilla

Mercadona

Los supermercados Mercadona abrirá en su horario habitual los días que no son festivos, de 09:00 a 21:30 horas. El domingo 23 de abril y el miércoles 26 de abril fiesta en Andalucía, estarán cerrados.

Lidl

Lidl, seguirá los pasos de Mercadona, los días no festivos tendrá su horario habitual, de 9:00 a 21:30 o 22:00 horas, según la tienda. Lo días festivos, todos los establecimientos estarán cerrados.

El Corte Inglés

El Corte Inglés abrirá de 10:00 a 22:00 horas los días no festivos, tal y como viene siendo habitual. Los días festivos, algunos centros comerciales abrirán de 11:00 a 22:00 horas, podemos consultar en su página web los que están abiertos o cerrados.

Carrefour

Los días no festivos, Carrefour, mantendrá su horario normal, de 9:00 a 22:00 horas. El domingo 23 de abril y el miércoles 26 de abril no abrirá al ser festivos. Por su parte, Carrefour Express estará no cerrará sus puertas abrirá de 8:30 a 23:00 horas.

El Jamón

Los supermercados El Jamón mantendrán sus horarios normales para la semana de la Feria de Abril: de 09:00 a 21:30 horas los días todos los días no festivos. Los festivos cerrarán.

Cash Fresh

Esta cadena tendrá su horario normal, de 9:00 a 21:30 horas los días no festivos durante la Feria de Abril de Sevilla. Los días festivos como el resto de los supermercados, estarán cerrados.

Estos son los horarios de los principales supermercados de Andalucía, miércoles y domingo son los días festivos. Si queremos hacernos con todo lo necesario para vivir esta Feria de Abril, será mejor no comprar nada los festivos o quizás nos encontremos las puertas cerradas. Será importante no dejarse nada o de lo contrario, quizás tengamos que recorrer algunos kilómetros en busca de un supermercado abierto.