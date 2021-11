El sindicato agrario COAG exigió a los empleados que llevó al ERTE total a partir del 15 de abril de 2020 a seguir trabajando en casa pese a que está prohibido por la ley. Esta es la denuncia que hacen los trabajadores de la central sindical, que explican a este diario que recibieron la orden de seguir trabajando en casa a cambio de una paga que recibirían posteriormente, «que tampoco hemos recibido». Ignacio Barrero, abogado de la central y coordinador de COAG en Andalucía, ha señalado que «es rotundamente falso». «Tenga en cuenta que nosotros trabajamos principalmente con la Junta de Andalucía y también cesó prácticamente toda la actividad en esa época», señala Barrero.

«Prácticamente todos los trabajadores de COAG en Andalucía acabamos en el ERTE en abril de 2020. Sólo quedó uno a media jornada, Cristóbal, y al resto nos mandaron a casa a cobrar la prestación», explican los empleados del sindicato. De acuerdo con el documento que la organización envió al SEPE, al que ha tenido acceso este diario, de los 20 empleados de COAG en la región todos fueron al ERTE de suspensión por el 100% de su jornada laboral a excepción de dos: uno al 50% y otro al 87,5% de su horario -C.P. y A. R, respectivamente-.

«Nos dijeron desde la dirección que aunque estuviéramos en ERTE teníamos que trabajar en casa y sacar adelante las cosas», explican los empleados. «Además, nos explicaron de forma individual a través de conversaciones telefónicas o en persona que si teníamos que ir algún día a la oficina que fuéramos, pero no todos los días porque se arriesgaban a que Trabajo les pusiera una multa y a nosotros que nos quitaran la prestación», señalan.

«No me atrevo a decir quién, pero era un miembro de la directiva del sindicato en Andalucía y que en ese momento tenía un cargo en la ejecutiva nacional de COAG», señala un empleado que, lógicamente, prefiere mantener el anonimato. «A mí me llamó un alto cargo de COAG Andalucía», explica otro. «Y me amenazó con consecuencias si no trabajaba en casa pese a estar en ERTE», insiste.

«Que lo que nos estaban exigiendo era ilegal lo sabían perfectamente, porque nos advertían de que si nos veía la Inspección de Trabajo multaría al sindicato y a nosotros, los trabajadores», explica.

COAG: con Uatae y Conpymes

El Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz ha publicado los datos de los fraudes cometidos en los ERTE por las empresas. Díaz ha sido muy crítica con las compañías a las que ha acusado públicamente de hacer fraudes, sin mencionar a las centrales.

COAG es un sindicato que está estrechamente relacionado con la organización de autónomos ligada a Podemos, Uatae, con la que Díaz mantiene también una especial relación. Díaz ha participado en varios actos de Uatae y tiene una buena amistad con su responsable, María José Landaburu, ambas en la foto durante la toma de posesión de Díaz en enero de 2020.

Además, COAG forma parte al igual que Uatae de la nueva patronal de pymes que pretender restar poder a Cepyme y a CEOE, Conpymes. Esta nueva organización fue amadrinada en un acto público en mayo pasado por Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Yolanda Díaz también estuvo en el acto de presentación de esta nueva patronal apoyando su lanzamiento.