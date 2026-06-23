¿Puedes coger la fruta de un árbol de tu vecino si las ramas invaden tu jardín? Ley de Propiedad Horizontal lo aclara

Hay situaciones entre vecinos que parecen algo casi sin importancia, pero que con el tiempo pueden acabar generando un problema serio. No siempre se trata de ruidos o de gastos que tienen que ver con la comunidad, sino que a veces el origen está en algo tan cotidiano como un árbol y en el hecho de que sobresalga y dé a la casa del vecino. ¿Puedes entonces coger fruto del árbol o es algo que está prohibido?.

Quizás no es algo que se vea tanto en edificios, pero cuando se trata de casas que coinciden pared con pared, es normal que si se tienen árboles, algunas ramas sobresalgan de más, que caigan hojas e incluso fruta al terreno del vecino. Y justo ahí aparece esa duda que tiene que ver con el hecho de que si veo que las ramas invaden mi espacio, entonces estoy en todo derecho de quedarme el fruto, pero lo cierto es que la respuesta, en general, es que no. Aunque , como ocurre en estos casos, hay algunos matices que conviene tener claros.

¿Puedes coger la fruta de un árbol de tu vecino si las ramas invaden tu jardín?

Aunque muchas veces se habla de la Ley de Propiedad Horizontal cuando surgen conflictos entre vecinos, en este caso concreto hay que mirar otra norma. La clave está en el Código Civil, que es el que regula este tipo de situaciones relacionadas con fincas colindantes y propiedades privadas.

En concreto, el artículo 591 fija las distancias mínimas a las que se pueden plantar árboles respecto a la propiedad vecina. Dos metros si son árboles altos y medio metro si se trata de arbustos. Puede parecer un detalle menor, pero en realidad está pensado para evitar problemas a largo plazo. Porque cuando no se respeta esa distancia, es cuando empiezan a aparecer las raíces que invaden el suelo ajeno o las ramas que acaban pasando al otro lado.

Qué pasa cuando las ramas ya invaden tu jardín

Cuando esa invasión ya es un hecho, entra en juego el artículo 592 del Código Civil. Aquí la ley reconoce que el propietario afectado tiene derecho a exigir que se corten esas ramas que sobresalen sobre su terreno. Es decir, puede pedir al vecino que pode el árbol. Ahora bien, esto es importante ya que exigir no es lo mismo que hacerlo por tu cuenta. Es decir, que no se pueden cortar las ramas sin permiso del dueño del árbol. Aunque estén dentro de tu propiedad, el árbol sigue siendo suyo. Y esto es lo que suele generar más confusión. Con las raíces ocurre algo distinto ya que si entran en tu terreno, sí puedes cortarlas directamente dentro de tu parcela, sin necesidad de pedir permiso.

Y en el caso de la fruta, aunque las ramas estén claramente sobre tu jardín, la fruta sigue siendo del propietario del árbol. Así lo recoge el Código Civil en su artículo 354, donde se establece que los frutos naturales pertenecen a quien es dueño del árbol. Esto significa que no puedes coger esa fruta sin consentimiento, aunque esté al alcance de la mano, incluso si cae al suelo dentro de tu propiedad.

Qué puedes hacer en estos casos

Aunque no puedas quedarte con la fruta, sí tienes opciones para evitar que la situación se repita. La más directa es pedir al vecino que pode las ramas. Es un derecho reconocido y, en muchos casos, suficiente para solucionar el problema sin que vaya a más, pero si no hay acuerdo, se puede acudir a vías más formales, aunque esto ya suele ser el último paso. También es bastante habitual llegar a acuerdos informales. Por ejemplo, pactar que se pode el árbol cada cierto tiempo o incluso repartir la fruta si ambas partes están de acuerdo. No es algo que obligue la ley, pero en la práctica suele ser la vía más sencilla cuando hay buena relación.

Casos especiales según la comunidad autónoma

En algunas zonas de España hay normas propias que introducen matices distintos. Por ejemplo, en Aragón se reconoce el derecho a quedarse con la mitad de los frutos que cuelgan sobre la propiedad invadida. En Navarra, el vecino puede elegir entre quedarse con parte de la fruta o pedir directamente que se corten las ramas. Son situaciones concretas, pero conviene conocerlas porque cambian bastante el planteamiento general.

En definitiva, este tipo de conflictos es más habitual de lo que parece. Empieza con algo pequeño, como una rama que molesta o unas hojas que caen, y poco a poco puede ir a más si no se habla a tiempo. La ley ofrece un marco claro, pero no siempre soluciona la convivencia del día a día. Por eso, en muchos casos, lo más práctico sigue siendo hablarlo antes de que se convierta en un problema mayor. Al final, aunque la fruta esté justo encima de tu jardín, eso no significa que puedas cogerla sin más. Y tener claro ese detalle puede evitar más de un disgusto entre vecinos.