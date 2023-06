La pregunta más repetida: ¿habrá paga extra con el Ingreso Mínimo Vital?

La paga extra es un beneficio que millones de personas disfrutan en nuestro país, tanto trabajadores como pensionistas, entre otros, aunque no en todos los casos se tiene la suerte de tenerla por contrato. Muchas personas se plantean si hay paga extra con el Ingreso Mínimo Vital este verano, y si sigues leyendo te despejamos la duda.

¿Hay paga extra con el Ingreso Mínimo Vital?

El Ingreso Mínimo Vital es una de las prestaciones que más personas reciben en nuestro país, una ayuda para garantizar un nivel de ingresos mínimos a familias en situación de vulnerabilidad para que puedan afrontar sus gastos más importantes e ineludibles. Gestionada por la Seguridad Social, muchas personas tienen la duda de si es una de las prestaciones que viene acompañada de paga extra en verano y Navidad, con el interés especialmente en la de verano ya que es la que que «toca» en tan sólo unos días.

La Ley 19/2021, de 20 de diciembre, que es la ley encargada de regular el Ingreso Mínimo Vital, establece en su artículo13.2 parte A lo siguiente: «en el caso de una persona beneficiaria individual, la cuantía mensual de renta garantizada ascenderá al cien por cien del importe anual de las pensiones no contributivas fijadas anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, dividido por doce». Con esto queda claro que no, no hay paga extra con el Ingreso Mínimo Vital.

El motivo por el que el Ingreso Mínimo Vital no tiene paga extra es porque se trata de una prestación cuya cuantía se prorratea en 12 pagas, tal y como deja claro su ley, y no en 14, lo que sí ocurre en otras y que es lo que permite que esas dos que sobran tras los 12 meses vayan como paga extra en verano y Navidad. Es importante dejar claro que esto no supone que se cobre menos, ya que en caso de prorratearse en 14 pagas sí se cobraría menos cada mes ya que el total anual se dividiría en 14 y no en 12, teniendo mensualidades con menor cantidad y las dos extras ya mencionadas.

¿Cuándo se cobra el Ingreso Mínimo Vital?

La Seguridad Social paga todas sus pensiones y prestaciones a mes vencido, entre los días 1 y 4 de cada mes, y aunque en el caso de las pensiones los bancos suelen adelantar al 25 de cada mes, o días posteriores, no sucede lo mismo. En el caso del Ingreso Mínimo Vital, sus beneficiarios lo recibirán el lunes 3 de julio, aunque algunas entidades podrían adelantarlo para que se pueda recibir el viernes 30 de junio.