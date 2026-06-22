Precio de la luz hoy, lunes 22 de junio, por horas: consejos para no gastar en exceso ante otra nueva subida

Este lunes 22 de junio, el precio medio al que se encuentra la electricidad en el mercado se sitúa en los 99,89 euros por megavatio hora (MWh). Este valor nos puede ser de utilidad para establecer una referencia para los consumidores de cara a planificar algunas tareas del hogar, como poner la lavadora, para así evitar un incremento notable en su factura de la luz.

Unos datos que reflejan una subida firme de los precios durante el inicio de semana tras varias jornadas de descenso continuado. Asimismo, es de vital importancia recalcar que estas cifras no son un espejo del coste final que paga cada uno de los consumidores de luz, ya que la factura incluye impuestos, cargos y peajes, por lo que para los usuarios con tarifa regulada o indexada el precio lo conocerán cuando Red Eléctrica publique los datos.

¿Cuándo será más barata la luz hoy?

Este lunes arranca con precios elevados que se mantienen durante las primeras horas de la mañana, descendiendo a partir de las 11:00 y alcanzando el tramo más barato del día entre las 13:00 y las 14:00, con un mínimo de 32,36 euros/MWh. Esta franja es la más recomendada para concentrar las tareas del hogar que ocupen un consumo energético elevado, como poner lavadoras, el lavavajillas o cargar el vehículo eléctrico.

Por contra, el tramo con el precio más elevado lo alcanzaremos ya entrada la noche. Entre las 21:00 y las 22:00 horas, el precio alcanzará los 177,00 euros/MWh. Se recomienda evitar el uso intensivo de electrodomésticos durante esa franja horaria para minimizar el impacto en la factura.

Una jornada que refleja esa subida, con un mínimo encarecido con respecto a los datos de la semana pasada, y uno de los picos más elevados de la última semana y media. Asimismo, durante la mitad del día los precios superan los 100 euros/MWh, con un precio medio durante toda la jornada de 99,88 euros/MWh.