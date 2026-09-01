El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este martes, la primera del mes de septiembre, con un tímido avance del 0,05% que le ha llevado a situarse en los 19.984 puntos tras cerrar el lunes con un retroceso del 0,3% que le hizo perder la cota de los 20.000 enteros.

Los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Repsol (+1,72%), ArcelorMittal (+1,37%), Acciona (+1,05%), Acerinox (+0,84%) y Endesa (+0,67%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Amadeus (-1,20%), Indra (-1,08%), Colonial (-1,03%) y Puig (-0,60%).

Mirada puesta en Oriente

Los mercados seguirán hoy muy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo después de que Estados Unidos (EEUU) e Irán intercambiaran este fin de semana ataques por primera vez en un mes, lo que está impulsando al alza los precios del petróleo después de los descensos registrados en la última semana. De hecho, el Brent cotiza actualmente por encima de los 91 dólares por barril.

Concretamente, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 0,8% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 91,2 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía un 0,7%, hasta los 86,4 dólares por barril.

Datos de IPC de la eurozona

En el terreno macro, los inversores contarán este martes con varias referencias macroeconómicas, como la estimación del IPC de la eurozona del mes de agosto y una batería de PMI manufactureros.

En el plano empresarial, hoy se han conocido, antes de la apertura del mercado, los resultados de eDreams de su primer trimestre fiscal, finalizado el pasado 30 de junio. La compañía registró un beneficio neto de 200.000 euros en el trimestre, frente a las ganancias de 13,6 millones de euros del mismo periodo del año anterior, debido a mayores costes y aumento de las inversiones.

También se ha conocido que OHLA ha sido condenada al pago de 26,4 millones de euros a dos subcontratistas de la obra del hospital de Sidra, en Qatar, aunque la compañía ha anunciado que emprenderá acciones legales contra la sentencia dictada por la justicia catarí.

Resto de bolsas

Por su parte, las principales Bolsas europeas inauguraban el mes con signo mixto. Mientras París subía un 0,2% en la apertura de este martes, Francfort caía un 0,5%, Londres se dejaba un 0,4% y Milán cedía un 0,1%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1603 ‘billetes verdes’, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años escalaba hasta el 3,796%.