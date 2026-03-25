El nuevo fenómeno de OKDIARIO que une negocio y deporte se llama ‘Tiempo Extra’

El fútbol dejó de ser «solo once tipos corriendo tras una pelota» hace ya mucho tiempo, aunque a algunos sectores de la prensa tradicional les cueste digerirlo. Hoy, un fichaje estrella tiene más impacto en el PIB que muchas medianas empresas, y entender eso es lo que ha convertido a Tiempo Extra, el espacio de OKDIARIO, en una cita obligatoria. Pero no nos confundamos: no es el típico programa de radio con cascos y griterío. Lo que han montado José de la Morena y Francisco Rabadán es, en esencia, una disección quirúrgica de cómo el balón mueve el dinero y el poder en el siglo XXI.

Un formato que rompe el corsé de la tertulia de bufanda

Si buscas el debate de barra de bar sobre si fue penalti o no, este no es tu sitio. Aquí se viene a otra cosa. El programa se aleja de esa «tertulia de bufanda» que tanto abunda para meterse de lleno en las tripas de la industria. Lo que engancha al espectador es precisamente esa naturalidad, esa falta de guiones rígidos que permite que la conversación fluya de forma orgánica. Es periodismo de alta intensidad donde la agilidad no se pega con la profundidad.

En cada entrega, el tono es directo, vibrante y, sobre todo, honesto. Se nota que hay una intención clara de conectar con un público que ya no aguanta la televisión lineal de siempre. Buscamos píldoras con sustancia, información que nos sirva para entender por qué un club decide invertir en un estadio o cómo se gestiona una crisis de reputación global. Y ahí es donde De la Morena y Rabadán dan en el clavo, creando un clima de confianza donde los invitados se olvidan de las cámaras y hablan de verdad.

El Mundial 2030: Mucho más que una sede deportiva

El plato fuerte de la temporada tiene nombre propio: Mundial 2030. España se juega mucho más que el prestigio deportivo; se juega su capacidad de gestión a nivel global. Para arrojar luz sobre este laberinto, el programa ha contado con Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE). Su visión no es la de un aficionado, sino la de alguien que conoce los pasillos donde se toman las decisiones que afectan a las infraestructuras de todo un país.

Pero lo interesante de Tiempo Extra es que no se queda solo en la moqueta de los despachos. Cruza esa línea y se baja al barro, al césped. Contar con la experiencia de Luis Milla es jugar sobre seguro. El exjugador del Real Madrid aporta esa perspectiva del profesional que ha vivido la evolución del fútbol moderno desde dentro. Milla traduce lo que ocurre en la pizarra a la realidad de un negocio que no para de crecer.

La conexión internacional y el motor económico regional

La ambición del programa es global, y eso se nota cuando traen a la mesa voces como la de Pablo Sigerman, de River Plate. Escuchar cómo se gestiona una marca legendaria en Argentina te abre los ojos sobre la escala real de este deporte. El fútbol es, probablemente, el lenguaje más universal que existe, y Sigerman explica cómo esa pasión se traduce en una marca que factura en todos los rincones del planeta.

Además, el programa no olvida que el fútbol es un motor de transformación para las regiones. No todo ocurre en el Santiago Bernabéu o en el Camp Nou. La intervención de figuras como Aitor Marcos, de GMR Canarias, pone el foco en cómo los proyectos deportivos y el turismo asociado reactivan economías locales. Hablamos de inyecciones de vitalidad para ciudades enteras a través de alianzas público-privadas que, bien gestionadas, son una mina de oro para el desarrollo nacional.

Un puente necesario entre el palco y la grada

En el fondo, lo que OKDIARIO ha logrado con esta propuesta es tender un puente. Es ese lugar común donde el empresario de éxito descubre que puede aprender de liderazgo mirando a un vestuario de élite, y donde el aficionado de a pie comprende, por fin, la maquinaria financiera que hay detrás de su equipo.

Con una estética visual muy cuidada y huyendo de esos tecnicismos que solo sirven para aburrir, Tiempo Extra demuestra que el rigor puede ser apasionante. Porque el deporte es espectáculo, desde luego, pero por encima de todo es la industria más dinámica y cambiante de nuestros días. Quien quiera saber por dónde van los tiros en el negocio del futuro, ya sabe dónde tiene que mirar cada jueves. El fútbol, analizado así, sabe mucho mejor.