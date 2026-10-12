Un negocio familiar vende toneladas de patatas cada fin de semana por solo 53 céntimos el kilo: «Son perfectas para freír»

Una familia francesa que tiene una granja en la zona de la Alta Francia se ha convertido en un ejemplo de éxito empresarial por utilizar en 2026 un método de antaño: acudir a los diferentes puntos del país para vender su producto. Su material estrella es la patata Fontane, que se utiliza habitualmente para preparar patatas fritas, purés y platos al horno. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las personas que están haciendo un gran negocio con las patatas de la zona.

En España y Europa, en general, es difícil ser emprendedor, pero hay muchas personas que logran salir adelante a pesar de las altas cargas fiscales con las que aprietan los gobiernos en el día a día. Con mucho trabajo, sacrificio, sudor y lágrimas, los españoles tienen que hacer de necesidad virtud para poder sacar adelante un negocio en el que se corren muchos riesgos. Un ejemplo de victoria es una familia de Francia que vende toneladas de patatas cada fin de semana por solo 53 céntimos el kilo.

Concretamente, este negocio familiar es una granja que está situada en la región de Hauts-de-France, que es la Alta Francia, que está formada por 13 regiones, siendo la más poblada de todas ellas la ciudad de Lille. En este lugar, que limita con Bélgica, el canal de la Mancha, la Isla de Francia o Normandía, se produce la variedad de patata variedad Fontane, que se utiliza habitualmente para preparar patatas fritas, purés y platos al horno. Siendo la patata una de las principales joyas de la gastronomía de la zona, una familia que tiene una granja en el lugar ha decidido transportarla a todos los puntos del país. Y su estrategia ha sido un éxito.

Un negocio con la patata que es un éxito

Por ello, según anunciaron en sus canales oficiales, los responsables de este negocio familiar trasladaron sus camiones el pasado 10 de octubre hasta la localidad francesa de Fontenay-sous-Bois, localizada en el departamento de Val-de-Marne, donde durante todo el día vendieron 15 kilos de patatas por 8 euros y 10 kilos de cebollas por 6 euros. Lógicamente, este precio es una ganga comparado con los costes que se ven hoy en día en todo alimento.

A través de sus redes sociales, este negocio familiar también ha anunciado que durante este mes de octubre también llevarán sus papas y otros productos, como las cebollas, a los barrios de localidades como Montfermeil, Villeneuve-Saint-Georges y Nanterre. Todo ello con el objetivo de llevar a la gente de estas zonas más rurales del país unos alimentos a unos precios mucho más bajos de los que pueden encontrar en el supermercado… y de mejor calidad.

«Son perfectas para freír», dicen a través de sus canales oficiales los responsables de este negocio que han innovado en este 2026 utilizando una estrategia de hace muchos años: mercadear en los barrios de los pueblos de Francia para poner en disposición de sus habitantes un producto único a un precio de antaño.