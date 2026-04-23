El Ibex 35 cae un 0,8% por debajo de los 17.900 puntos en una apertura influida de nuevo por el alza de los precios del petróleo Brent a más de 103 dólares el barril.

El comportamiento del precio del Brent en las primeras horas de este jueves se produce después de que el Ejército de Estados Unidos (EEUU) haya cifrado en 31 los buques a los que ha dado orden de dar media vuelta o regresar a puerto.

Según las directrices de los militares norteamericanos está acción es parte «del bloqueo estadounidense contra Irán» en el estrecho de Ormuz, afirmando que la mayoría eran petroleros.

Asimismo, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, anunció este pasado miércoles la salida «inmediata» del secretario de la Marina de EEUU, John C.Phelan.

Las Bolsas se tiñen de rojo

En el arranque de la sesión y entre los valores con mayores ascensos, destacaba Solaria, con una subida del 0,86%, por delante de Repsol (+0,75%) y Puig (+0,4%). En el lado contrario, Aena retrocedía un 4,5% y Bankinter, un 1,95%.

En el plano empresarial, Banco Santander ha informado de que suspenderá desde mañana hasta el 26 de mayo su programa de recompra de acciones de conformidad con la normativa norteamericana aplicable a la adquisición de Webster Bank y debido a que la contraprestación de la operación de compra incluye acciones del banco.

De su lado, Bankinter ha inaugurado la temporada de resultados con un beneficio neto atribuido de 290,66 millones de euros en el conjunto del primer trimestre del año, lo que supone un alza del 7,6% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

Por su parte, la cadena de supermercados Dia ha indicado que disparó sus ventas brutas bajo enseña en España un 11,1% en el primer trimestre, hasta los 1.412 millones de euros, mientras que MasOrange, la ‘teleco’ resultante de la fusión de Orange y MásMóvil en España, registró unos ingresos totales de 1.869 millones en el primer trimestre, lo que supone un incremento del 1,2% respecto a un año antes.

Por último, Airtificial ha comunicado que ha firmado el mayor contrato de su historia para fabricar mandos de control de vuelo, ‘sticks’, de más de 16 millones de euros, para el programa Hürjet, el avión de entrenamiento militar avanzado que incorporará la Fuerza Aérea Española.

Resto de bolsas

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaba la sesión de hoy con signo mixto, puesto que Fráncfort decrecía un 0,4%, Milán un 0,3% y Londres un 0,5%, mientras que París se alzaba un 0,3%.

Así las cosas, las principales Bolsas asiáticas registran mayoritariamente pérdidas en la jornada de este jueves, a excepción del Kospi surcoreano, que ha avanzado un 0,9%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong baja un 1% y el índice Shenzhen de la Bolsa china decrece un 0,8%.

En Japón, el Nikkei ha perdido un 0,7%. En EEUU, el índice Dow Jones cerró ayer con unas ganacias del 0,7%, mientras que el Nasdaq avanzó más de un 1,6%.

El euro cede frente al dólar

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro bajaba frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1705 ‘billetes verdes’, mientras que el interés exigido al bono español a diez años ascendía hasta el 3,496%.