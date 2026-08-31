El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este lunes, la última del mes de agosto, con un avance del 0,14% que le ha llevado a situarse en los 20.070 puntos tras cerrar el viernes con un avance del 0,8% que le hizo escalar hasta los 20.041 puntos.

Los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Repsol (+1,62%), Acciona Energía (+0,46%), Redeia (+0,33%) y Banco Santander (+0,31%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a IAG (-0,86%), ACS (-0,58%), Merlin (-0,44%), Colonial (-0,37%) y Ferrovial (-0,35%).

Mirada puesta a la Fed

Los mercados, que aún están en proceso de digerir que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, disparara la semana pasada en Jackson Hole la perspectiva de una próxima subida de tipos de interés, estarán hoy muy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo después de que Estados Unidos (EEUU) e Irán hayan intercambiado ataques por primera vez en un mes, lo que está impulsando al alza los precios del petróleo después de los descensos registrados en la última semana.

De hecho, el Brent está ya por encima de los 90 dólares y se acerca al umbral de los 91 dólares por barril. En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 2,5% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 90,3 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía un 2,3%, hasta los 85,3 dólares por barril.

En concreto, EEUU ha atacado este fin de semana la isla iraní de Larek, situada en el estratégico estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico, en plena ofensiva económica contra Irán. Por su parte, las autoridades iraníes se han pronunciado en repetidas ocasiones contra la viabilidad del tránsito marítimo a través del corredor sur del estrecho de Ormuz.

De hecho, el pasado martes, al anunciar un compromiso con Omán para la gestión del tráfico por el estratégico paso, Teherán aseguró que el pacto incluye el cierre de esta ruta, que Estados Unidos alega controlar, según declararon al portal de noticias Axios dos funcionarios estadounidenses que destacaron el transporte de 10 millones de barriles de petróleo diarios.

Además, ayer el Ejército de EEUU aseguró haber desviado más de 80 buques comerciales, así como inmovilizado tres embarcaciones y abordado otras dos, en el marco de su bloqueo naval contra los puertos y costas de Irán.

Balanza comercial española

En el terreno macro, los inversores contarán este lunes con algunas referencias económicas en Europa, como la estimación del IPC de Alemania de agosto y la balanza por cuenta corriente de España correspondiente al mes de junio.

En Asia, Japón ha publicado antes de la apertura de las Bolsas europeas el dato preliminar de la producción industrial de julio, que subió un 0,1% mensual pese a que se esperaba un recorte del 0,7%. No obstante, esta tasa del 0,1% se ha desacelado 1,8 puntos respecto al mes anterior.

De EEUU apenas llegarán datos macro este lunes a la espera de que el viernes haga público su informe de empleo de agosto.

Resto de bolsas

Por su parte, las principales Bolsas europeas abrían la semana con signo mixto. Mientras Francfort caía un 0,5%, París y Londres avanzaban algo más de un 0,2%, mientras que Milán se anotaba ganancias del 0,15%.

En el mercado de divisas, el euro ganaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1587 ‘billetes verdes’, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años escalaba hasta el 3,736%.