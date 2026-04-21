Más cercanía y asesoramiento en Castellón: Endesa abre un nuevo Punto Endesa con atención personalizada y todas las soluciones de energía

Endesa, uno de los líderes de comercialización de energía eléctrica y servicios de valor añadido en nuestro país, inaugura un nuevo Punto Endesa en Castellón, situado en C/ Jose Pascual Tirado, nº4 Bajo Izq., 12001 (Castellón), con el objetivo de ofrecer una experiencia de atención más cercana, transparente y personalizada, y un espacio que hace sentir al cliente “como en casa”.

En los últimos dos años, la compañía ha abierto más de 130 nuevos “Puntos Endesa” en España y Portugal, lo que supone un crecimiento del 42% respecto al cierre de 2023 y eleva su red a más de 360 tiendas en España y 25 en Portugal, un plan de expansión que se consolidará este 2026.

Este impulso responde a una realidad creciente del sector: la tienda física es un punto clave de confianza para los clientes. El objetivo de la compañía es que sus clientes se sientan como en casa al entrar en un Punto Endesa y, en un contexto de cambios constantes, se quiere seguir ofreciendo un servicio diferencial, combinando la digitalización con una atención presencial que refuerce la confianza y el asesoramiento personalizado.

Este espacio se suma a la red de atención presencial de Endesa en Castellón, que incluye ya dos Puntos Endesa ubicados de forma estratégica. Con ello, la compañía amplía su capilaridad y facilita el acceso a gestión de contratos y asesoramiento energético en el territorio, un lugar donde cada persona pueda encontrar respuestas a sus necesidades energéticas, con un trato humano, empático, profesional y muy cercano.

Los nuevos «Puntos Endesa» suponen un nuevo concepto de atención presencial, acercándose a sus clientes desde una perspectiva centrada en la interacción con ellos y el asesoramiento desde un centro moderno y digital, dando una respuesta integral a sus necesidades energéticas.

Referencia para el hogar

Endesa refuerza su ambición de consolidarse como la referencia para los hogares a través de una estrategia que combina cercanía, asesoramiento experto y una propuesta de valor cada vez más completa. El plan de aperturas de nuevos Puntos Endesa permite acercar la compañía a los clientes, ofreciendo una atención presencial basada en el acompañamiento y el contacto humano, respaldada por el conocimiento y la experiencia de una de las principales compañías energéticas del país.

A esta cercanía se suma la capacidad de ofrecer soluciones integradas y de mayor valor gracias al acuerdo con Orange, que incorpora servicios de energía y telecomunicaciones en una misma propuesta, que ya está disponible para todos los clientes online y se está ampliando a cada vez más Puntos Endesa.

Los nuevos Puntos Endesa aspiran así a ser la referencia de los hogares, donde los clientes puedan encontrar todo lo que necesitan para sus casas: asesoramiento para gestionar mejor sus consumos energéticos, simplificar su día a día y contribuir de forma directa al ahorro en el hogar mediante ofertas personalizadas y ventajas económicas; pero, también, mejores servicios de telecomunicaciones gracias al acuerdo con MasOrange. Esta propuesta permite contratar en un mismo espacio ofertas combinadas de energía y conectividad, con soluciones personalizadas y descuentos en las facturas de luz y gas, así como ventajas adicionales a través del programa de fidelización Para Ti.