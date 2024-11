La lista de jubilados que van a cobrar 5.000 euros más por su pensión: giro confirmado

Hay un giro confirmado en todo lo que se refiere a la jubilación en España, estamos ante uno de los países que más retrasa este periodo de la vida de una persona. Lo hace a cambio de un dinero que puede acabar siendo el que incremente de forma significativa la pensión de la persona que decide dedicar toda su vida a un trabajo que debe apasionarle en todos los sentidos para poder continuar. El ser humano cambia tiempo por dinero, sin saber el valor de este.

Pasamos gran parte de nuestra vida trabajando, descubriendo que a través de este tipo de gestos podemos conseguir una buena cantidad de dinero a final de mes, pero también perdiendo parte de nuestra energía en ella. En un trabajo convencional vamos a descubrir algunos elementos que son los que acabarán marcando este periodo al que nos enfrentamos. Son días en los que la jubilación está muy presente para muchas personas que esperan acabar de trabajar para poder cobrar una pensión que se han ganado y que puede darles la tranquilidad que esperaban desde hace mucho tiempo, aunque no todos cumplen los mismos requisitos.

Giro confirmado por la Seguridad Social

En España, durante los últimos tiempos se han llevado a cabo una serie de medidas que van en contra de los trabajadores. Desde un aumento de la cuota de autónomos, sin precedentes, hasta un retraso en la edad de jubilación de nada más y nada menos que dos años.

Una edad que supone que muchas personas tendrán que trabar en trabajos que realmente exigen mucha energía cuando no la tienen. Llegar a los 67 años siendo albañil no es nada fácil, la capacidad física que se debe tener para mantenerse en forma en un trabajo de lo más exigente no es nada fácil.

Por lo que, seguramente se ha convertido en algo que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado, esa jubilación, más allá de los 67 que algunos colectivos pueden realizar, tendrá premio y supondrá un incremento de su pensión de un porcentaje enorme, pudiendo acumular hasta 5.000 euros más en muy poco tiempo.

Dependiendo de la profesión que se realiza es algo que puede suponer una buena cantidad de dinero y de esfuerzos en un camino que puede ser el que marque la diferencia para todos. Sin duda alguna, estamos ante una situación cambiante para la que debemos estar preparados si nos interesa.

Esta es la lista de jubilados que cobrarán 5.000 euros

No todas las profesiones permiten pasar de la fecha de jubilación, en este caso los 67 años. Dependiendo de las tareas a realizar es casi imposible, teniendo en cuenta que en estas edades es cuando empiezan a manifestarse determinadas enfermedades, el hecho de jubilarse antes permite poder disfrutar un poco más de una vida que se acaba.

No obstante, hay personas que quieren obtener una pensión mayor por motivos personales, por lo que, deciden seguir trabajando. Desde el blog BBVA nos explican con pelos y señales cómo funciona este incremento confirmado: «Ese nuevo marco de compatibilidad entre trabajo y pensión se concretaría en una reforma de la jubilación parcial y de la jubilación activa . Asimismo, el MISMM ha formulado una propuesta con el objetivo de hacer más atractiva la jubilación demorada. Las medidas propuestas por el Gobierno para fomentar una mayor utilización de la jubilación demorada, consisten en que el trabajador pueda, a partir del segundo año de retraso de la edad de jubilación respecto a la edad legal ordinaria de jubilación, recibir el incentivo económico por cada 6 meses de demora, en lugar de por cada año completo como se hace en la actualidad.

De acuerdo a la propuesta que el Gobierno ha presentado a los sindicatos y a la patronal, cuando se acceda a la pensión de jubilación tras un periodo de demora de la edad de jubilación (respecto a la edad ordinaria) que sea superior a 2 años, en caso de las fracciones de dicho periodo por encima de los dos años de demora que sea superiores a 6 meses e inferiores al año, al incentivo que corresponda por los dos primeros años (un 8% de prestación adicional por los 2 primeros años -4% adicional por año-) se sumará un 2% adicional por cada fracción de 6 meses adicional completa. Por tanto, desde el segundo año de retraso de la edad de jubilación la persona no necesitará un tercer año completo para generar un porcentaje adicional de prestación del 4%, sino únicamente seis meses completos para percibir un complemento adicional del 2% por cada semestre completo. Se evita de esta forma que quien, por ejemplo, haya retrasado su edad de jubilación 2 años y 9 meses, se quede sin ninguna prestación adicional por ese tercer año por no haber completado el año entero de demora».