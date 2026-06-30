La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: si tu perro molesta a los vecinos pueden apelar al artículo 7.2 y van a tener razón

Los conflictos por ruidos en comunidades de propietarios no siempre están relacionados con obras o fiestas. Cada vez es más habitual que el origen esté dentro de una vivienda y tenga que ver con mascotas, especialmente con perros que ladran de forma continuada cuando sus dueños no están en casa. De este modo, lo que empieza siendo una molestia puntual puede acabar generando un problema real de convivencia si se repite en el tiempo y afecta al descanso de otros vecinos.

Existe además una percepción bastante extendida entre propietarios que no siempre se ajusta a la realidad y es la de pensar que, al tratarse de su vivienda, cualquier situación queda dentro del ámbito privado. Sin embargo, vivir en comunidad implica aceptar ciertas reglas y, sobre todo, entender que el uso de una propiedad no puede perjudicar de forma continuada a terceros. Ahí es donde entra en juego la normativa específica de la Ley de Propiedad Horizontal, que regula precisamente este tipo de situaciones y establece límites cuando se supera lo razonable. En concreto, el artículo 7.2 es el que permite actuar frente a actividades molestas, aunque no mencione expresamente a los animales. En la práctica, es el punto de apoyo legal que utilizan los vecinos cuando los ladridos o ruidos derivados de una mascota dejan de ser algo puntual y pasan a ser constantes.

Si tu perro molesta a los vecinos pueden apelar al artículo 7.2

El artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal señala que ni el propietario ni el ocupante de una vivienda pueden desarrollar actividades que resulten molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Es decir, no habla de mascotas, pero permite que se aplique a situaciones muy distintas, incluidas aquellas en las que el ruido generado dentro de una vivienda afecta al resto de la comunidad.

En este contexto, no se trata de valorar si está permitido tener un perro, porque eso no se cuestiona en la mayoría de comunidades. El punto clave está en determinar si el comportamiento del animal genera una molestia continuada. Un ladrido ocasional entra dentro de lo normal, pero cuando se convierte en algo repetido, prolongado y previsible, la situación cambia y pasa a encajar dentro de lo que la ley considera actividad molesta.

Además, no hace falta que exista una intención directa de causar molestias. Lo relevante es el efecto que se produce en los vecinos. Si el ruido es constante y se mantiene en el tiempo, el artículo 7.2 permite actuar para exigir que esa situación se corrija.

El derecho a tener mascota tiene límites en la convivencia

La normativa no prohíbe tener animales en casa, salvo que los estatutos de la comunidad lo establezcan de forma expresa, algo que no es habitual. Esto significa que, en condiciones normales, convivir con una mascota es perfectamente legal. Sin embargo, ese derecho no es absoluto ni puede ejercerse sin tener en cuenta al resto de vecinos y más cuando la mascota, en este caso un perro, molesta con sus ladridos constantes.

Ahí es donde se empieza a hablar de convivencia, no de propiedad privada. Ya que si afecta a los demás vecinos, y la repetición se mantiene en el tiempo, la ley deja de ser un marco teórico y pasa a tener consecuencias prácticas.

Qué puede hacer la comunidad si el problema continúa

Lo habitual es que el problema se intente resolver primero de manera informal con un aviso ya que generalmente, el dueño del perro no suele ser consciente si los ladridos se producen cuando él no está en casa. Pero si no pone remedio y esa vía no funciona, la comunidad puede intervenir. El presidente tiene la capacidad de requerir formalmente al propietario que ponga fin a la situación. Este paso no es menor, porque deja constancia de que existe un problema y de que se ha pedido una solución de forma expresa.

Cuando el conflicto se mantiene, la siguiente opción es acudir a la vía judicial. En ese caso, el artículo 7.2 permite solicitar el cese de la actividad molesta. Será un juez quien valore la situación, pero si se acredita que el problema es continuado, lo habitual es que se obligue al propietario a adoptar medidas para evitar que el ruido persista.

El artículo 9 refuerza la obligación de no perjudicar a otros vecinos

Junto al artículo 7.2, la Ley de Propiedad Horizontal recoge en su artículo 9.1 a) una obligación general que también resulta relevante. Este precepto establece que los propietarios deben respetar los elementos comunes y hacer un uso adecuado de ellos, evitando causar daños o desperfectos.

Aunque en principio está pensado para cuestiones materiales, su interpretación se conecta con la idea de convivencia. No se trata sólo de no romper nada, sino de no impedir que los demás puedan hacer un uso normal de sus viviendas. En ese sentido, el ruido continuado puede considerarse una forma de perjuicio. Por tanto, ambos artículos se pueden complementar y refuerzan la misma idea: el derecho individual tiene límites cuando afecta de forma clara al resto de la comunidad.