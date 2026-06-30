Se insta a los conductores españoles a llenar los depósitos de gasolina y diésel hoy: el 1 de julio los combustibles volverán a tener el 21% de IVA

Los que necesiten llenar el depósito tendrán que aprovechar su oportunidad de hacerlo antes de que entre en vigor el nuevo régimen fiscal. Además, la medida coincide con el inicio de la operación salida de verano, cuando millones de españoles inician sus vacaciones y el consumo de gasolina y diésel aumenta de manera notable.

El IVA al 21%

El Consejo de Ministros ha aprobado el fin de la rebaja extraordinaria del IVA aplicada durante los últimos meses, como solución al encarecimiento de la energía provocado por la tensión internacional y el aumento del precio del petróleo. Por eso, desde este 1 de julio, la gasolina y el diésel volverán a tributar al tipo general del 21%, dejando atrás el IVA reducido del 10% que estaba vigente desde marzo. Esta decisión responde al nuevo paquete de ayudas aprobado por el Ejecutivo y a la necesidad de adaptar las medidas fiscales al contexto actual.

¿Subirán los precios al repostar?

La implementación del IVA al 21% podría aumentar el precio de los carburantes, aunque el Gobierno ha optado por sustituir parte de esa ayuda a través de una rebaja temporal del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. Además, las bonificaciones previstas son las siguientes:

15 céntimos por litro en julio.

10 céntimos por litro en agosto.

5 céntimos por litro en septiembre.

En el caso de los precios internacionales del petróleo, se vuelven a disparar y la inflación de los carburantes supera los umbrales. Así que el Ejecutivo estudia la posibilidad de activar nuevas ayudas extraordinarias.

¿Cuándo recomiendan repostar?

Los expertos aconsejan adelantar el repostaje antes del cambio fiscal, pero la diferencia dependerá del precio final de cada estación de servicio y de la evolución del mercado. Por lo tanto, llenar el depósito completo antes de la entrada en vigor del nuevo IVA puede significar un ahorro para quienes tengan previsto viajar durante los próximos días. Además, el cambio llega justo cuando comienza uno de los periodos con mayor demanda de combustible del año debido a los desplazamientos por vacaciones.

¿Desaparecerán las ayudas?

El Gobierno insiste en que la retirada del IVA reducido no implica el fin de todas las medidas de apoyo. Se habla de que la rebaja en el impuesto sobre hidrocarburos continuará de forma decreciente durante el verano y continuará la ayuda específica de 20 céntimos por litro para determinados sectores profesionales, como agricultores, transportistas y pescadores.

Aspectos a conocer

Los conductores que necesiten repostar en las próximas horas pueden comparar los precios entre estaciones de servicio y valorar lo que más les favorezca a la hora de llenar el depósito antes de la medianoche, momento en el que entrará en vigor el nuevo IVA del 21%. De modo que, a partir del 1 de julio, el coste final dependerá de la evolución del precio internacional del petróleo, de las estrategias comerciales de cada gasolinera y de las bonificaciones temporales que permanecerán activas durante los próximos meses.