El Ibex 35 sube un 2,34% a mediodía y recupera los 18.000 puntos

El Ibex 35 seguía con el rally alcista en la media sesión de este miércoles, al subir un 2,34%, frente al 1,2% registrado en la apertura, llegando a cotizar en 18.081,6 puntos, en un contexto marcado por el posible acercamiento entre Estados Unidos e Irán.

Esta madrugada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado este martes que la operación Furia Épica, lanzada el pasado 28 de febrero junto a Israel contra Irán, ha «concluido», apenas unas horas después de que el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, haya considerado que la guerra con Teherán podría prolongarse aún por dos semanas o «quizás tres».

De hecho, Trump señaló este martes que la iniciativa anunciada apenas unos días antes para facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico por cuenta del cierre del estratégico estrecho de Ormuz, en el marco de la guerra entre Washington e Irán, será suspendida «durante un breve periodo de tiempo» en aras de «ver» si «puede ultimarse y firmarse» un acuerdo con Teherán, aunque, ha subrayado, el bloqueo seguirá vigente.

En el ámbito empresarial, este pasado martes, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) salió del accionariado de Indra tras lanzar, al cierre del mercado, una colocación acelerada de su participación del 14,3% en el capital de la compañía tecnológica y de defensa, valorada en más de 1.300 millones de euros. Las acciones de Indra avanzaban un 1,64% en los primeros compases de la sesión.

Ya este miércoles, y antes de la apertura de las bolsas, Rovi ha comunicado que obtuvo un beneficio neto de 9,4 millones de euros en el primer trimestre del año, cifra un 48% inferior a la del mismo periodo de 2025, cuando registró ganancias de 18,1 millones.

Las empresas del Ibex 35

En este contexto, los principales valores alcistas eran ArcelorMittal (+7,59%), IAG (+5,98%), Amadeus (+5,02%), Banco Santander (+4,62%), ACS (+3,96%) y Aena (+3,82%). Del lado contrario se situaban Rovi (-13,39%), Repsol (-5,54%), Solaria (-2,17%), Enagás (-0,65%) y Endesa (-0,56%).

Mercados internacionales

El signo positivo se extendía al resto de los principales mercados europeos, con Londres subiendo un 2,17%; París, un 2,46%; Fráncfort, un 2,57%; y Milán, un 1,75%.

El barril de Brent caía un 8,14% en la media sesión europea, hasta los 100,99 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 92,99 dólares, un 9,07% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años caía al 3,418% en la media sesión europea, por debajo del 3,514% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se estrechaba a 42,8 puntos básicos, por debajo de los 45,1 enteros anteriores.

Respecto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,64% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1768 dólares por cada euro.