Francia enseña el camino a Pedro Sánchez y dará ayudas energéticas sólo a los hogares más vulnerables. El Gobierno francés ha indicado que desde el próximo 1 de mayo 700.000 hogares más se beneficiarán del «cheque energético», un plan de ayudas ante la escalada de los precios del combustible por la guerra de Irán. La ayuda asciende a un promedio de 153 euros por hogar, según ha anunciado el primer ministro galo, Sebastien Lecornu.

En declaraciones a través de redes sociales, Lecornu ha indicado que, ante el aumento de los precios del combustible, 3,8 millones de hogares -más de 6 millones de franceses- recibirán automáticamente este cheque energético a partir de esta semana.

Esta ayuda, vigente desde 2018, para la que no es necesario realizar trámite alguno y que se envía de manera automática a aquellos hogares que cumplen los requisitos establecidos, permite a los ciudadanos franceses con bajos ingresos aliviar el impacto de las facturas de electricidad, gas y gasóleo para calefacción sobre su poder adquisitivo.

«Además, en 2026 ampliaremos el programa: gracias al cruce de datos, casi 700.000 hogares más recibirán el bono energético a partir del 1 de mayo», ha anunciado el primer ministro francés.

El pasado viernes, el ministro de Economía y Finanzas de Francia, Roland Lescure, anunció que el Gobierno destinará 70 millones de euros a distintas medidas de apoyo a los sectores más afectados por la crisis de los precios del combustible provocada por la guerra de Oriente Próximo, incluyendo subvenciones en el precio del carburante para agricultores, empresas de logística y pescadores desde el 1 de abril hasta finales de mes.

Frente a esta medida, el Gobierno español ha decidido rebajar el IVA de los combustibles y de la luz y el gas del 21% al 10%. Una medida que ha sido criticada por el Banco de España ya que beneficia tanto a los que tienen más ingresos como a los que tienen menos.