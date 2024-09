Fecha límite confirmada para pedir los 4000 euros a Hacienda: solicitud abierta

Hacienda dará una gran noticia a las personas que cumplan con unos requisitos que les permitirán ganar de golpe hasta 4.000 euros. No es que sea una ayuda o una forma de conseguir que nos den algo que después tendrá consecuencias, que acabe tributando o nos quedamos sin una fuente de más de dinero. Si no todo lo contrario, se trata de un dinero que hasta la fecha habíamos adelantado y ahora acabará siendo mucho más de lo esperado. Sin duda alguna, estaremos ante un cambio de ciclo que puede ser imprescindible.

Esta solicitud abierta supone la llegada de ese dinero que se realiza mediante devolución y puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Habrá llegado ese momento de empezar a prepararnos para dar un paso más, en un camino que puede ser significativo. Estos 4000 euros pueden darles un alivio a un tipo de personas que necesitan más que nunca, esta cantidad de dinero que queremos descubrir y que seguramente se convertirá en un alivio a la carga de dinero que soportan a final de mes muchas personas. Todo está más caro, pero eso no significa que no debamos dejar de cobrar una cantidad de euros que quizás nos ayuden en estas fechas a las que llegamos.

Solicitud abierta

Hacienda es la encargada de pagar una cantidad de dinero que estos afectados en su día pagaron de más. Es una manera de hacerles justicia, ya sabiendo que se han acabado convirtiendo en toda una novedad que debemos empezar a tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en mente.

Estamos ante el acuerdo con los mutualistas, aquellos que en su día pagaron unas cuotas que ahora podrán ajustarse y que quizás acaben suponiendo un cambio importante. Es hora de empezar a pensar en todo lo que está a punto de llegar y en las consecuencias que puede tener.

Es tiempo de conseguir que esta deuda histórica se devuelva. Un primer paso ya se ha realizado desde un mes de julio en el que se hizo la esperada devolución de una renta para el que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Es el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante. Han dado algunos datos importantes que nos pueden afectar de lleno y que Hacienda advierte.

Esta es la fecha límite confirmada para pedir estos 4.000 euros a Hacienda

Tal y como nos indican desde la web de la Agencia Tributaria: «Con la finalidad de aplicar lo establecido en la disposición transitoria segunda (en adelante DT 2ª) de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para los pensionistas que reciben en la actualidad prestaciones que procedan de aportaciones a mutualidades de previsión social que puedan dar lugar a reducción en la tributación de sus rendimientos del trabajo conforma lo establecido en la citada disposición, en la declaración de Renta 2023 se van a calcular ajustes sobre las pensiones de jubilación o invalidez, para conseguir esta menor tributación. Se procederá en función de que la Agencia Tributaria disponga o no de la información necesaria para calcular el importe de la reducción que pudiera corresponder».

Siguiendo con la misma explicación: «La AEAT está trabajando de forma coordinada con la Seguridad Social, y otros organismos, al objeto de atender las solicitudes de devolución para mutualistas (D T 2ª LIRPF) a la mayor brevedad posible y con los menores inconvenientes para los ciudadanos. Para ello, está previsto que el 20 de marzo se habilite un sencillo formulario que permita canalizar todas las solicitudes para su resolución a partir de la información de la que dispone la Agencia, así como de la información sobre la vida laboral de los solicitantes que la AEAT recaba de la Seguridad Social y otros organismos. Por tanto, no será necesario adjuntar a la solicitud ningún tipo de documentación, puesto que, en general, la AEAT ya contará con la información precisa para la resolución de la solicitud. No obstante, en el caso de que no sea posible resolver una solicitud concreta con la información disponible se podrá requerir de los interesados a posteriori la aportación de la documentación que resulte necesaria. Tanto el formulario de solicitud como la información relativa a este proceso se pondrá a disposición de los interesados a través de la Sede electrónica de la AEAT (https://sede.agenciatributaria.gob.es)».

Hasta el 31 de diciembre, Hacienda dispone de tiempo para ingresar este dinero de la devolución que pueden tener muchos mutualistas. Para algunos será de hasta 4.000 euros, una cantidad de dinero que puede dar más de una alegría a unos jubilados cuyas pensiones son especialmente bajas. Por lo que debemos empezar a prepararnos para recibir un dinero que puede cambiarlo todo.