El mercado del suelo rústico en España se mantiene como uno de los activos inmobiliarios más dinámicos del país. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a abril de 2026, las compras de fincas rústicas subieron un 6,8% respecto al mismo mes de 2025, hasta las 14.298 operaciones, mientras que las de vivienda siguen cayendo, esta vez un 1,8%, pero ya un 2,4% acumulado desde el inicio del año.

No se trata, en cualquier caso, de un comportamiento puntual. Ya en la última encuesta de Cocampo, realizada entre abril y mayo de 2026 y de la que se hizo eco este periódico, las compraventas de parcelas rurales son ya una tendencia en el sector inmobiliario español.

Actualmente, el mercado vive un momento de alta rotación, con un 46% de los propietarios planteándose vender su finca a corto o medio plazo y un 43% con intención de comprar una de dichas propiedades. Muchos de los compradores, además, proceden de grandes ciudades en las que alquilar o comprar una vivienda resulta casi imposible en algunos casos.

Sin embargo, los nuevos datos han aportado una nueva perspectiva a esta revolución inmobiliaria que está empezando a inflar los precios de las parcelas rústicas: según las encuestas realizadas por Cocampo, el 22% de los propietarios busca utilizar dichas fincas de pueblos para poner en marcha proyectos de energías renovables, agricultura regenerativa o créditos de carbono.

Regino Coca, consejero delegado de Cocampo atribuye parte de este interés a que cada vez más compradores ven la tierra como «un refugio» frente a la inflación y la subida de tipos: uno de cada cuatro nos dice que ese es su principal motivo para comprar.

Boom de interés en la España vaciada

Pero… ¿Por qué este aluvión de interesados en fomentar la generación de energía renovable? La respuesta está en el Programa DUS 5000 puesto en marcha por el Gobierno. Este plan consiste en dar ayudas para llevar a cabo inversiones en «proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico».

Es decir, comprar terrenos en los pueblos con menor densidad poblacional de España e implantar algún tipo de proyecto energético de este tipo, aunque sea para el autoconsumo.

Con esta intención de impulsar el desarrollo urbano sostenible, sin embargo, el Ejecutivo está consiguiendo algo diferente a lo planeado. Y es que muchos compradores habrían encontrado la oportunidad perfecta para recibir una subvención con la que comprar una vivienda en dichos pequeños municipios y justificar su gasto implantando, por ejemplo, paneles solares en sus tejados o puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Esto estaría generando una mayor actividad de compraventas en zonas en las que nunca antes se había dado dicho movimiento.

675 millones de los fondos europeos

La partida destinada a estas ayudas alcanza los 675 millones de euros y se encuentra enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea y sus fondos Next Generation.

Andalucía, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha lideran la compraventa de fincas rústicas. Estas cuatro comunidades suman 7.929 compraventas, el 55,5% del total nacional.

La entrada de ese dinero ha vuelto loco al mercado inmobiliario de dichos «municipios de reto demográfico», que, a los efectos de dicha convocatoria, son aquellos de hasta 5.000 habitantes y los no urbanos de hasta 20.000 habitantes en los que todas sus entidades singulares de población sean de hasta 5.000 habitantes.

Agregando ambas tipologías, existen 6.974 municipios en todo el territorio nacional que cumplen las características anteriores y que representan el 14% de la población total. Casi 7.000 pueblos en los que las ayudas a la energía renovable están atrayendo compradores de parcelas rústicas al calor de la crisis de vivienda que atraviesa el país.