Endesa consolida su apuesta por la estabilidad de precios y premia a sus clientes con puntos triplicados en el programa ‘Para Ti’

En un contexto marcado por la incertidumbre, Endesa refuerza su compromiso con la tranquilidad y la confianza de sus clientes, apostando por la estabilidad de precios como eje fundamental de su propuesta de valor, y ofreciendo tarifas de precio fijo y estable las 24 horas del día.

A este compromiso se suma la voluntad de ofrecer beneficios directos y tangibles a los clientes. Así, los más de 2 millones de usuarios que ya forman parte del programa PARA TI —y aquellos que se inscriban antes del 14 de abril— recibirán sus puntos mensuales triplicados entre el 15 de abril y el 14 de mayo. Este incremento se aplicará tanto a los puntos obtenidos por mantener contratos activos con Endesa como a los generados por la activación de la factura digital.

Con esta iniciativa, Endesa quiere ofrecer a sus clientes una oportunidad de ahorro más inmediata, premiando su confianza y reforzando una relación basada en la cercanía, la estabilidad y el valor a largo plazo.

Desde su lanzamiento hace dos años, el programa ha repartido más de 40 millones de euros en beneficios, ofreciendo descuentos directos en factura, sorteos exclusivos y ventajas en ocio, viajes y carburantes. Son cifras que consolidan su éxito porque premia la confianza de los clientes con ventajas reales.

“Para Ti” se ha convertido en una herramienta clave para premiar la confianza de los clientes, muy bien valorada (valoración media superior a 9) y además, recomendada: 9 de cada 10 usuarios están dispuestos a recomendarlo. El programa permite acumular puntos por acciones como activar la factura digital, contratar nuevos suministros, superar retos de eficiencia o recomendar Endesa a amigos, que se pueden canjear por ahorro en la factura y experiencias únicas.

Una de las claves del éxito del programa de fidelización de Endesa es que los puntos se convierten en ventajas directas en factura, lo que es muy valorado entre los clientes, pero otro aspecto muy valorado es que ha ido incorporando funcionalidades digitales y ampliando constantemente su catálogo de ventajas. Con esta acción, Endesa reafirma su apuesta por la innovación y por construir una relación de confianza y valor con sus usuarios. La fidelización ocupa así un lugar estratégico en la política comercial de Endesa: no se trata solo de captar clientes, sino de construir una relación duradera con ellos.

“Para Ti ” responde a una creciente competencia en los mercados energéticos y al objetivo de Endesa de ofrecer cada día las mejores soluciones para sus clientes y conseguir que estén a su lado el máximo tiempo posible, ofreciéndoles lo que necesitan, lo que más demandan y ayudándoles a ahorrar en sus facturas. Con “Para Ti”, precisamente se pueden ir acumulando puntos y canjearlos por ahorro en sus facturas de luz y/o gas de una forma muy fácil. Acumulas puntos no solo por ser cliente, también por contratar un nuevo suministro, por superar retos de eficiencia a través de la iniciativa “Premiamos tu Eficiencia”, por traer a un amigo, manteniendo activa la factura digital o, simplemente por el hecho de inscribirse ya se reciben los primeros 10€ en puntos de bienvenida.

En general, el registro en el programa da acceso a disfrutar de otros beneficios, como descuentos en empresas colaboradoras con numerosas ofertas en ocio, carburantes, alimentación y viajes.

¿Por qué inscribirse?

1. Es totalmente gratuito. No tiene coste alguno para el cliente. Solo necesitas tener un contrato activo con Endesa en el mercado libre.

2. Permite un ahorro directo en la factura.

Puedes ahorrar hasta 100 € al año canjeando puntos acumulados por descuentos en tus facturas de luz y/o gas.

Solo por registrarte, recibes 10 € de descuento para aplicar en tu próxima factura.

3. Acumulación de puntos por fidelidad.

Obtienes puntos por:

Registrarte en el programa.

Mantener activa la factura digital.

Contratar nuevos suministros. ¡Cuantos más contratos con nosotros más ahorro!

Invitar amigos a Endesa: 50€ para ti y 50€ para el amigo, cuantos más amigos traigas más dinero ahorras.

Superar retos de eficiencia energética.

Simplemente por seguir siendo cliente.

4. Descuentos en empresas colaboradoras. ¡Novedades todos los meses!

Acceso a promociones mensuales (generalmente el descuento es mayor que lo que ofrecen otras empresas porque hablamos directamente con la compañía, no a través de terceros) en sectores como:

Transporte (Shell).

Ocio (Fever, Cine Yelmo, Cheerz, Wonderbox)

Restauración (Just Eat)

5. Sorteos exclusivos: Participa en sorteos para ganar entradas a conciertos, experiencias VIP y otros premios solo por ser parte del programa.

El programa además tiene mucho potencial, ya que pueden beneficiarse los más de 7 millones de clientes domésticos y pequeños negocios que Endesa tiene en el mercado libre y también aquellos que decidan darse de alta en la compañía.

¿Cómo unirse?

Para formar parte del programa los clientes deben registrarse a través de la aplicación móvil de Endesa Energía, denominada Endesa Clientes, en la sección de “Para Ti” (disponible de forma gratuita en la App Store y Play Store) y desde el área cliente en Endesa.com. Se trata de un programa muy intuitivo y sencillo a la hora de la navegación y al inscribirse ya se reciben los primeros puntos y luego se siguen acumulando más puntos por el hecho de tener contratos con Endesa y por realizar nuevas contrataciones. Es decir, cuando más contratos tenga el cliente con Endesa, más puntos consigue. Otra forma de obtener más es teniendo la factura digital activada.

Referencia para los hogares

Endesa sitúa al cliente en el centro de su estrategia y, por ello, está plenamente comprometida con ampliar su cartera de productos y servicios para cubrir todas las necesidades del hogar y convertirse en su referente. En Endesa, los clientes encuentran todo lo que necesitan para su casa: asesoramiento integral para todos sus consumos energéticos; mejores servicios de telecomunicaciones gracias al acuerdo con MasOrange; y, por supuesto, el reconocimiento a su fidelidad mediante el programa PARA Ti.

Todo ello se ofrece en un modelo de omnicanalidad, para que cada cliente elija el canal que le resulte más conveniente. Por una parte, Endesa lleva meses reforzando su red de atención presencial, con la apertura de más de 130 Puntos Endesa en los dos últimos años, un plan ambicioso para ofrecer cercanía y seguridad en la atención. Por otra, sigue trabajando para proporcionar una experiencia digital completa e igualmente segura.

El objetivo de Endesa es facilitar a los clientes la transición hacia un futuro energético más eficiente y asequible, posicionándose como proveedor integrado de soluciones para el hogar y ofreciendo precios competitivos y estabilidad en las facturas.