Suntory Beverage & Food Iberia crece en hostelería con la incorporación de 2.500 nuevos bares y restaurantes en 2026

Suntory Beverage & Food Iberia, compañía de bebidas refrescantes que forma parte del grupo japonés Suntory, refuerza su presencia en el canal de hostelería con un crecimiento sostenido en el punto de venta. La compañía cerró 2025 con más de 5.000 nuevos clientes en hostelería (bares y restaurantes) y ha sumado otros 2.500 en el primer trimestre de 2026, consolidando su papel como uno de los principales operadores del canal.

Este crecimiento se produce en un contexto en el que los clásicos de siempre conviven en la barra con nuevas tendencias vinculadas a la coctelería, la moderación y los nuevos momentos de consumo fuera del hogar. En este escenario, marcas como Schweppes® y La Casera® ganan protagonismo con diferentes soluciones capaces de acompañar desde el aperitivo hasta la comida o el tardeo.

El tinto de verano, una categoría que vive un nuevo impulso

El crecimiento se apoya en la solidez de marcas como La Casera®, que en la categoría de tinto de verano ha avanzado un 58% entre 2022 y 2025 en hostelería y en la que mantiene un 70% de cuota de mercado según Nielsen.

“El tinto de verano es una categoría que en el canal de hostelería ha crecido casi un 60% y que convive muy bien con nuevas tendencias de coctelería y mixología. Además, vemos cómo convive muy bien con la coctelería moderna, con nuevas referencias como el cóctel Paloma o el Moscow Mule que ya no están solo en espacios de coctelería, sino también en restaurantes y tabernas tradicionales”, señala Paco Tabares, responsable de Clientes Estratégicos de Suntory Beverage & Food Iberia.

Junto a las bebidas clásicas, Suntory Beverage & Food Iberia impulsa alternativas que conectan con la coctelería moderna a través de propuestas como el cóctel Paloma —elaborado con Schweppes® Pomelo— o el Moscow Mule que cada vez ganan una mayor presencia en las cartas.

Esta evolución también se refleja en la forma en la que el consumidor se relaciona con la bebida fuera del hogar. Ignacio Blanco, consejero delegado de Larrumba Holding, apunta: “La bebida se está sofisticando y adquiere cada vez más peso dentro de la experiencia gastronómica. El consumidor es más exigente, tiene un abanico de opciones mucho mayor, además de combinar nuevas propuestas de coctelería con clásicos como el tinto de verano, que está viviendo un momento de gran relevancia”.

Desde Arzábal, Álvaro Castellano e Iván Morales destacan que “la innovación en el canal no pasa por romper con lo tradicional, sino con reinterpretar lo existente, estamos viendo cómo la cocina tradicional vuelve a estar en auge con nuevos momentos de consumo y nuevas formas de maridaje. La coctelería moderna empieza a introducirse en las mesas, conviviendo con platos tradicionales como puede ser la ensaladilla rusa o la oreja”.

Con este enfoque, Suntory Beverage & Food Iberia ofrece soluciones a los hosteleros para los distintos momentos de consumo, desde los clásicos de siempre hasta las nuevas tendencias de coctelería y bebidas de baja graduación.