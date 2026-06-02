El Gobierno ha rebajado en un 25% la aportación que varias farmacéuticas como Grifols, Almirall y Rovi deben hacer al Sistema Nacional de Salud (SNS). Así lo ha informado el Ministerio de Industria, que ha seleccionado a algunas compañías por sus «capacidades industriales» y otros méritos, premiándolas con la reducción de dicho pago obligatorio. Esto se encuentra dentro del programa PROFARMA 2025-2026: Fomento de la competitividad en la Industria Farmacéutica.

En concreto, Industria ha reconocido a una serie de empresas por su «actividad de I+D+i» y por su apertura «a la colaboración público-privada, a la creación de empleo de calidad, a la mejora de las exportaciones, a los esfuerzos en responsabilidad social y en transición ecológica».

Las farmacéuticas que más van a salir ganando en este premio del Gobierno son Grifols, Almirall, Hipra, Insud Pharma, Laboratorios Farmacéuticos Rovi, Pharma Mar, Bayer hispania, Glaxosmithkline y Lilly. Todas ellas tendrán una «minoración de las aportaciones al SNS» del 25%. En total, 54 empresas aspiraban a verse beneficiadas por este reconocimiento, aunque tan sólo 43 de ellas lo han conseguido. No obstante, la mayor rebaja se la van a llevar las ya mencionadas.

El resto van a reducir su pago en porcentajes más pequeños. En cuanto al origen de las mercantiles que se han presentado al programa, «22 son de capital nacional y 32 de capital extranjero».

«La valoración de las empresas farmacéuticas en PROFARMA tiene como consecuencia, entre otras, una reducción en las aportaciones que éstas deben hacer al SNS», explica el Ministerio.

El Gobierno premia a Grifols, Almirall y Rovi

De esa manera, el premio del Gobierno no sólo ha beneficiado a Grifols, Almirall o Rovi. Tal y como afirma el Ministerio de Industria: «9 empresas han sido calificadas Excelente, 19 empresas como Muy Buena, 12 empresas como Buena y 12 empresas como Aceptable» Las que más rebaja se llevan (un 25%) son las que han obtenido un Excelente. Sin embargo, el resto también va a vivir una caída en su cuota.

Boehringer Ingelheim España, Esteve Healthcare, Faes Farma, Grupo Ferrer Internacional, Laboratorio Reig Jofre, Laboratorios Salvat, Merck, Normon, Novartis Farmacéutica y Pfizer han conseguido la calificación Muy Buena, con una rebaja del 15%.

Por su parte, Astrazeneca Farmaceutica Spain, Laboratorios Cinfa, Takeda Farmacéutica España, Janssen Cilag, Sanofi-Aventis, Bristol-Myers Squibb, Merck Sharp Dohme España, Towa Pharma International, Italfarmaco, Sandoz Farmacéutica, Cerebro Spain Bidco y Leti Pharma han logrado una nota de Buena. Tendrán, por tanto, una disminución del pago del 10%.

Por último, se encuentran B. Braun Medical, Diater Laboratorio de Diagnóstico y Aplicaciones Terapeuticas, Laboratorios Viñas, Kern Pharma, Grupo Farmasierra, Laboratorios Ern, Industrial Farmacéutica Cantabria, Laboratorios Rubió, Roche Farma, Teva Pharma, Laboratorios Menarini y Laboratorios Servier, todas ellas en la categoría Aceptable, con una rebaja del 5%.

Todas estas podrán beneficiarse, «además, de una reducción de un 10% adicional aquellas empresas que han participado en consorcios de I+D básica y preclínica con centros públicos o privados».

La aportación por volumen de ventas al SNS es un gravamen obligatorio regulado por la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos. Este tributo se aplica a la industria farmacéutica sobre las ventas de medicamentos y productos sanitarios financiados con fondos públicos.