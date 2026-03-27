El gigante Atresmedia se alía con PATIO Campus para reforzar su negocio audiovisual con proyectos innovadores

El grupo audiovisual Atresmedia, el mayor del sector en España –Antena3, LaSexta, Mega, Onda Cero…–, ha sellado un acuerdo estratégico con PATIO Campus, gran núcleo de innovación corporativa nacional, para reforzar su negocio con el lanzamiento de nuevos productos que incluyan un alto componente innovador.

PATIO Campus es el mayor hub de innovación abierta corporativa de España, para reforzar su conexión con startups, impulsar nuevos modelos de negocio y generar alianzas con el ecosistema empresarial y emprendedor.

«Esta alianza refuerza el compromiso de ambas organizaciones con la innovación abierta, la colaboración con startups y el impulso de nuevos modelos de negocio en el ámbito de los medios de comunicación y el entretenimiento, así como en el desarrollo de contenidos y nuevas soluciones publicitarias», han destacado desde Atresmedia.

Con esta incorporación, el grupo audiovisual español avanza en su estrategia de innovación y transformación de sus negocios, «reforzando su conexión con el ecosistema emprendedor y ampliando sus capacidades para desarrollar nuevos productos, formatos y vías de crecimiento vinculadas a la evolución de los contenidos, la digitalización y la diversificación de ingresos», según han explicado las mismas fuentes.

La integración de Atresmedia en PATIO Campus supone también un sustancial avance para este gran foco de innovación. De esta forma, continúa consolidando su posición como referente nacional en innovación abierta corporativa, donde corporaciones, startups, instituciones y talento colaboran para transformar retos empresariales en soluciones reales con impacto en negocio. El campus se afianza así como una de las principales plataformas en España para impulsar la innovación colaborativa.

«Formar parte de PATIO Campus representa una oportunidad para reforzar nuestra apuesta por la innovación corporativa desde un enfoque más abierto y colaborativo», han indicado desde Atresmedia. «Nos permite avanzar en nuestra estrategia de crecimiento y diversificación, al tiempo que aceleramos la transformación de nuestros negocios».

El director de Estrategia, Innovación y M&A de Atresmedia, Víctor Martínez Monge, ha indicado que el objetivo de esta alianza es «identificar sinergias y desarrollar alianzas con las corporaciones del ecosistema, así como explorar nuevas oportunidades de negocio junto a startups y otros agentes clave de la innovación».

Por su parte, la directora general de PATIO Campus, Lucía Chávarri, ha destacado que «la incorporación de Atresmedia refleja la evolución del sector media hacia modelos de innovación más abiertos, colaborativos y orientados a impacto».