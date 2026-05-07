Fundación Mapfre abre la primera convocatoria de Red Ibérica para apoyar e impulsar la actividad de fundaciones españolas

Las fundaciones desempeñan un papel fundamental para la cohesión social, la dinamización territorial y la respuesta a necesidades sociales y culturales que muchas veces no encuentran otros puntos de apoyo. Sin embargo, muchas de estas entidades afrontan hoy importantes retos de gestión, sostenibilidad, profesionalización y capacidad de impacto que requieren acompañamiento y nuevas fórmulas de colaboración. Conscientes de esta situación, Fundación Mapfre lanza la primera convocatoria de adhesión para su Red Ibérica, con el objetivo de incorporar las primeras fundaciones españolas que formarán parte de esta iniciativa, nacida para fortalecer el sector fundacional en España y Portugal.

Según el informe ‘La Gestión del Talento en el sector de las fundaciones’, de la Asociación Española de Fundaciones, en España existen más de 10.500 fundaciones activas, que representan en torno al 2,4% del PIB. No obstante, este peso económico y social convive, según este estudio, con retos relevantes, principalmente, en materia de financiación, crecimiento organizacional y sostenibilidad y atracción de talento. Unos factores que condicionan su capacidad de desarrollo, especialmente en aquellas de menor tamaño, y que hacen necesario reforzar mecanismos de apoyo y seguimiento.

Por ello, la primera convocatoria de Red Ibérica está dirigida a pequeñas y medianas fundaciones privadas e independientes con fines sociales o culturales, especialmente aquellas que desarrollan su actividad en entornos rurales del oeste peninsular, tanto de España como de Portugal. Se trata de territorios con una gran riqueza cultural y natural, pero especialmente expuestos a los efectos de la despoblación y el envejecimiento, lo que refuerza la necesidad de fortalecer su tejido social y económico ante la disminución de oportunidades y servicios. Así, el objetivo de Fundación Mapfre es ofrecerles acompañamiento, colaboración y apoyo para contribuir a mejorar su gestión, gobernanza, sostenibilidad e impacto social, respetando siempre su independencia y fines fundacionales.

Para esta edición, Red Ibérica cuenta con el respaldo del Centro Portugués de Fundações (CPF) y de la Asociación Española de Fundaciones (AEF).

Requisitos

La convocatoria, abierta hasta el 29 de mayo, tiene un carácter no competitivo y las solicitudes se evaluarán por orden de llegada. No es imprescindible que las fundaciones cuenten con estructuras consolidadas. Se valorará especialmente la voluntad de fortalecimiento y profesionalización.

Podrán presentarse a la convocatoria fundaciones privadas independientes, no vinculadas a organizaciones políticas ni empresariales, con fines sociales o culturales y con sede o actividad en territorios con desafíos demográficos.

Las entidades interesadas deberán presentar su solicitud a través del área de registro de la web de Fundación Mapfre, aportando la documentación requerida, que incluye, entre otros documentos, el formulario de solicitud, estatutos, acreditación registral, cuentas anuales y una declaración responsable de aceptación de las bases.

Las bases completas están disponibles aquí.