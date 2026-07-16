El balance de Murtra: menos Latinoamérica, menos deuda y la promesa de convertir a Telefónica en un líder europeo

Desde la llegada de Marc Murtra a la presidencia de Telefónica, la teleco ha experimentado numerosos cambios en su «sólida» hoja de ruta activando una reflexión estratégica plasmada en negro sobre blanco en su plan Transform & Grow que defiende una premisa principal: transformar Telefónica para impulsar su crecimiento y recuperar su credibilidad.

A pocos días de conocer los resultados semestrales de la compañía, el balance de la gestión de Murtra al frente de la cotizada tiene un mayoritario aprobado del sector por su ambicioso plan de reconstrucción.

En este año y medio al volante de Telefónica, Murtra ha impulsado un nuevo propósito para la entidad consistente en que la compañía sea la mejor vía de acceso a las tecnologías digitales para los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas.

De hecho, la transformación y el crecimiento que el presidente defiende para Telefónica pasa por poner el foco en Europa y Brasil. Y es que, aunque la teleco ya cuenta con una posición de liderazgo en ambas ubicaciones, se trata de dos mercados que están mostrando las mayores tasas de crecimiento de los últimos años gracias a su dinamismo comercial.

En su primer año y medio en la presidencia, Marc Murtra ha demostrado una importante capacidad de ejecución con una serie de operaciones mediante las que Telefónica está cumpliendo su objetivo de salir de Hispanoamérica.

Desde enero de 2025, Telefónica ha anunciado y completado las salidas de Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador, Chile y Colombia, y ha anunciado el acuerdo para salir de México. Sólo queda pendiente la salida de Venezuela.

Disciplina financiera por la «credibilidad»

Sobre la toma de decisiones difíciles Murtra ha sido claro en sus apariciones públicas. Para conseguir transformar Telefónica en una compañía más ágil, eficiente y robusta hay que pasar por elecciones complicadas como fue el caso del ERE que la compañía llevó a cabo o su recorte del dividendo.

En este punto cabe subrayar la férrea disciplina financiera implantada por el nuevo presidente en la teleco. Fruto de este objetivo, la deuda financiera acabó el primer trimestre de 2026 en los 25.342 millones de euros, el nivel más bajo desde 2021.

Esta disciplina se ha trasladado al cumplimiento de los objetivos financieros establecidos para 2025 y y para el primer trimestre de 2026. Asimismo, la compañía asegura que camina igualmente en la dirección de cumplir los objetivos financieros para el conjunto del año. Destacan desde la teleco que esta fiabilidad «es el camino para reconstruir la credibilidad de Telefónica en el mercado».

Liderazgo europeo y mundial

En el balance de la gestión de Marc Murtra en Telefónica toma especial relevancia también su encendida y decidida defensa de la necesidad de que Europa refuerce su soberanía estratégica, generando y contando con tecnología propia que la haga menos dependiente de terceros.

A lo largo del último año y medio Murtra ha reivindicado el protagonismo del sector teleco en este terreno, para lo cual ha defendido también la conveniencia de que las autoridades europeas propicien la consolidación del sector para que pase a contar con la escala suficiente y tener mayor capacidad de inversión con la que crear tecnología propia.

Apoyada en la nueva estrategia, en la transformación de la compañía y en el cumplimiento de los objetivos, la Telefónica de Murtra ha hecho pública su ambición de ser una de las mejores telecos de Europa en 2030 y una de las mejores telecos del mundo en 2035.

Una renovación integral de Telefónica

La transformación auspiciada por Murtra en Telefónica ha estado acompañada también por una profunda renovación del equipo directivo encargado de liderar y ejecutar la nueva estrategia.

Por citar los cambios más destacados, desde la llegada de Murtra a la presidencia Emilio Gayo ha pasado a ser el consejero delegado del Grupo; Juan Azcue, el CFO; Borja Ochoa es el presidente ejecutivo de Telefónica España en sustitución de Gayo; Santiago Argelich es el nuevo CEO de Telefónica Alemania; Sebas Muriel es el CDO de Telefónica y CEO de Telefónica Innovación Digital; y Sofía Collado, la CEO de Telefónica Tech.

Por último, Murtra también ha impulsado en año y medio al frente una profunda e intensa renovación del Consejo, que ha incorporado perfiles más jóvenes y con experiencia, formación y capacidades digitales y tecnológicas. Actualmente, el Consejo cuenta con una mayoría de representantes independientes (10 de los 15 componentes del Consejo) y con un 47% de mujeres (7 de 15).