Alejandra Vidal, nueva directora de Asuntos Corporativos de Philip Morris España

Philip Morris España ha nombrado a Alejandra Vidal nueva directora de Asuntos Corporativos, una posición desde la que asumirá la responsabilidad sobre las áreas de Relaciones Externas, Comunicación y Asuntos Médicos de la compañía en el mercado español.

Vidal se incorpora además al comité de dirección de Philip Morris España y reportará directamente a Albert Sánchez, actual director general de la compañía para España, Andorra y Gibraltar.

La nueva responsable de Asuntos Corporativos tendrá entre sus principales cometidos desarrollar la hoja de ruta de la tabaquera para avanzar en su estrategia de transformación hacia los productos sin humo. En particular, la compañía pretende reforzar el conocimiento de estas alternativas y de la evidencia científica en torno a ellas, en un momento marcado por el debate regulatorio y sanitario sobre los nuevos productos del tabaco y la nicotina.

Vidal sustituye precisamente a Albert Sánchez, que había ocupado la dirección de Asuntos Corporativos durante el último año antes de asumir la dirección general de Philip Morris para los tres mercados.

Más de 15 años en Japan Tobacco

La nueva directiva de Philip Morris cuenta con una amplia trayectoria dentro de la industria. Antes de este nombramiento trabajó durante más de 15 años en Japan Tobacco International (JTI), competidora directa de Philip Morris, donde desempeñó diferentes puestos de responsabilidad tanto en España como en otros mercados.

Vidal se incorporó a JTI en 2010 y desarrolló allí una carrera vinculada inicialmente al área financiera y posteriormente a Asuntos Corporativos. Su experiencia internacional y su conocimiento del mercado del tabaco serán ahora dos de los principales activos con los que Philip Morris pretende reforzar su estrategia en España.

Previamente, Vidal había desarrollado parte de su carrera profesional en Ibercaja y Johnson & Johnson.

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Zaragoza, Vidal llega a la dirección de Asuntos Corporativos en plena transformación del negocio de Philip Morris. La multinacional lleva años tratando de reducir progresivamente el peso del cigarrillo tradicional y aumentar el de sus alternativas sin combustión, dentro de la estrategia que la compañía denomina futuro sin humo.

Desde su nueva responsabilidad, Vidal tendrá así un papel especialmente relevante en la relación de Philip Morris con las administraciones, los reguladores y otros grupos de interés, además de dirigir la estrategia de comunicación y el área de Asuntos Médicos de la compañía en España.

He destacado en el subtítulo el salto de JTI a Philip Morris, porque es el dato que más convierte el nombramiento corporativo en noticia y evita que la pieza parezca una reproducción de la nota de prensa.