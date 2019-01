Viaje de negocios en París: descubre el Meliá París La Défense

París además de ser uno de los destinos turísticos más destacados de Europa también es una ciudad de negocios. Sácale el máximo partido a tu viaje de negocios alojándote en el Meliá París La Défense, un moderno hotel en el epicentro de los negocios de París.

En la Esplanade de La Defénse se encuentra el hotel Meliá Paris La Défense, frente al estanque de Takis, el punto de encuentro de la zona. Un edificio moderno en uno de los barrios de negocios más importante de Europa diseñado por Vaconi Architects, acristalado y con forma de caso de barco, y decorado por Jean-Philippe Nuel, combinando a la perfección diseño y negocios.

Cuenta con unas impresionantes vistas de la ciudad, ya que está justo entre la gran avenida que une el Arco del Triunfo en los Campos Elíseos y el Arco de La Défense. Y es que está a tan sólo unos minutos en metro del centro de la ciudad, con trayecto directo desde La Défense. Perfecto para disfrutar del ocio de la ciudad.

Con vistas a la Torre Eiffel se puede disfrutar de la mejor gastronomía en su restaurante Le Miroir. Propuestas inspiradas en la cocina mediterránea y una carta adaptada a los productos de temporada conforman la esencia de este restaurante. Es una brasserie moderna e informal en la que poder celebrar una comida de negocios o simplemente disfrutar de una buena compañía ante las impresionantes vistas de París.

Destaca también el Skyline Paris Lounge & Bar, ubicado en la planta 19 con impresionantes vistas panorámicas de toda la ciudad. Este ofrece una amplia carta de cócteles, tapas y aperitivos, así como música en vivo y DJs. Perfecto para los momentos de afterwork.

No hay que olvidar que este hotel cuenta con The Level, el exclusivo servicio de la marca Meliá Hotels & Resorts. Ofrece a los huéspedes en las habitaciones y suites homónimas un ambiente lujoso y confortable en sus estancias. Diferentes servicios hacen que la experiencia de The Level sea perfecta: una recepción privada con check-in y check-out personalizado, acceso al exclusivo The Level Lounge, donde se sirve un desayuno continental con una selección de platos calientes, un amplio surtido de aperitivos, bebidas de primeras marcas y servicio de té los siete días de la semana. Los huéspedes The Level también cuentan con una sala de reuniones exclusiva, perfecta para aquellos que necesitan un lugar para sus negocios.

Meliá París La Défense cuenta además con modernas instalaciones para celebrar todo tipo de eventos, congresos y reuniones, con un servicio apasionado y profesional. Gracias a sus 850 metros cuadrados, panelables para adecuarse a las necesidades del cliente, el hotel puede albergar reuniones o celebraciones privadas de hasta un máximo de 400 personas. La sala plenaria del hotel, divisible en tres salas independientes, ofrece el entorno perfecto para un gran evento o convención.