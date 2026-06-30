El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Alberto Nadal, acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar el nuevo decreto de medidas anticrisis para elevar la presión fiscal sobre los ciudadanos mientras trata de venderlo como una prórroga de las ayudas. En una entrevista concedida a OKDIARIO, el dirigente popular sostiene que el texto «mantiene algunas rebajas fiscales del decreto anterior, pero siempre en cuantías inferiores y de forma decreciente. Esto es una subida de impuestos, no una bajada».

El argumento es claro: si apruebas unas medidas que rebajan menos que las que están en vigor, «de facto, estás subiendo los impuestos vigentes». Así se explica el «engaño de este falso decreto anticrisis».

Nadal critica que el Ejecutivo vuelva a actuar sin negociar con el principal partido de la oposición. Según explica, el PP sólo recibió una llamada para comunicarle que el decreto iba a aprobarse, pero sin opción de modificar una sola medida. «No ha habido ningún diálogo, ninguna negociación, ninguna posibilidad de trabajar conjuntamente para solventar los problemas de los españoles».

Decreto con poco recorrido en el Congreso

El decreto llega al Congreso sin tener garantizada su convalidación. El Gobierno necesita reunir una mayoría suficiente para salvarlo, pero el texto acumula críticas tanto por su contenido fiscal como por la inclusión de medidas que, según el PP, deberían tramitarse en proyectos de ley independientes.

Entre ellas, los populares señalan la reforma de la ley eléctrica, que el Ejecutivo introduce dentro del real decreto, y la posibilidad de que los ministerios reasignen los remanentes no ejecutados por todas las administraciones públicas para evitar la devolución de más fondos europeos.

El PP denuncia que el Gobierno recupera el Impuesto Especial sobre la Electricidad y también el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, aunque de forma decreciente hasta su extinción en 2028. Frente a ello, los populares defienden su eliminación.

En carburantes, Nadal pone el ejemplo más directo para las familias de cara a las vacaciones: las ayudas al gasóleo y la gasolina para consumidores domésticos pasan de 37 céntimos por litro en junio a 18 céntimos en julio, 12 céntimos en agosto y 6 céntimos en septiembre.

Además, el texto mantiene la subida del IVA sobre gas y electricidad, salvo aplicación de una cláusula de salvaguarda que el PP considera de muy difícil cumplimiento, al exigir una tasa de variación del IPC del 15% en cada producto para recuperar la rebaja fiscal. También empeora la ayuda al gasóleo agrícola y pesquero. La única mejora clara, según los populares, es el régimen de fertilizantes.

Sin soluciones para el mercado del alquiler

Nadal también reprocha al Gobierno que el decreto vuelva a dejar sin solución uno de los principales problemas económicos de los españoles: la vivienda. A su juicio, el Ejecutivo sigue centrado en «intervenir el mercado sin aprobar medidas eficaces para aumentar la oferta», lo que perjudica tanto a quienes buscan un alquiler como a los propietarios.

El vicesecretario económico del PP sostiene que España padece un problema de falta de suelo urbanizable y exceso de regulación. «La subida de precios es porque hay más demanda que oferta. Lo que hay que hacer es aumentar la oferta para satisfacer esa demanda».

Frente a las medidas del Ejecutivo, Nadal defiende la propuesta del Partido Popular de impulsar la construcción de un millón de viviendas en los próximos cuatro años mediante más suelo disponible y menos trabas burocráticas, en lugar de seguir recurriendo a medidas intervencionistas que, según sostiene, no resuelven el problema de fondo.