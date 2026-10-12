Cuánto suben las pensiones en 2027: así queda la tabla de lo que vas a cobrar por la pensión de viudedad, la máxima, la mínima y la de autónomos

El año 2027 llegará con una nueva subida de las pensiones contributivas de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares. Desde el 1 de enero también se producirá un incremento en las pensiones máximas del sistema de la Seguridad Social, las mínimas, además del Ingreso Mínimo Vital y las pensiones no contributivas de jubilación y de invalidez. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la subida de las pensiones que llegará en 2027.

2027 llega con cambios importantes en materia de pensiones y el más importante tiene que ver con un nuevo retraso en la edad de jubilación hasta los 67 años. El próximo año es la fecha límite para demorar el acceso a la retirada establecida en la Ley 27/2011 y los que no cumplan con los requisitos de 38 años y seis meses de jubilación tendrán que esperar hasta esta edad para poder acceder a la pensión sin penalización sobre ella. Para jubilarse a los 65 años con el 100% de la pensión, se tendrá que acreditar esta cotización mínima en la vida laboral.

A partir del 1 de enero también habrá una novedad importante, pero es una buena noticia para los casi 10 millones de pensionistas que hay en España: vuelven a subir las pensiones. Este incremento volverá a ser en relación a la variación del IPC anual conforme está establecido en la Ley 21/2021. El artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social dicta que las pensiones «se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior».

Así subirán las pensiones en 2027

Así que, teniendo en cuenta que la inflación fue del 4,9% en septiembre y que desde el pasado diciembre de 2025 se ha movido en torno a un 3%, la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) calcula que el porcentaje de subida será del 3,5%, que se aplicará a las pensiones contributivas de jubilación, incapacidad permanente, orfandad, viudedad y en favor de familiares. Este incremento será confirmado de forma oficial en diciembre, después de conocer el dato adelantado del IPC correspondiente al mes de noviembre, el último que se utiliza para hacer la media.

Teniendo en cuenta el dato que adelanta Funcas de una subida del 3,5%, cogiendo como referencia las medias publicadas por la Seguridad Social referentes al mes de septiembre, la subida sería de esta manera:

Pensión media del sistema: 1.374,60 euros – 1.422,71 euros – +48,11 euros.

Pensión media de jubilación: 1.576,10 euros – 1.631,26 euros – +55,16 euros.

Pensión máxima del sistema: 3.359,60 euros – 3.477,19 euros – +117,59 euros.

En lo que respecta al resto de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, este incremento del 3,5% elevaría la media de incapacidad permanente hasta los 1.316,83 con una subida de 44 euros, mientras que la de viudedad crecería 33,14 euros y la de orfandad 18,45 euros. Esto siempre y según los casos de cada pensionista y a la espera de conocer los datos oficiales. Eso sí, euro arriba, euro abajo, el incremento se moverá en torno a estos porcentajes.

El año 2027 también llegará con una subida de las pensiones mínimas que en 2026 para un jubilado de 65 años o más y cónyuge a cargo está fijada en 17.592,40 euros anuales. Estas pensiones subirán por encima del IPC, ya que se calculan a partir del umbral de pobreza de un hogar unipersonal de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, multiplicado por 1,5 y actualizado mediante el procedimiento previsto en la ley.

Esto también elevará el Ingreso Mínimo Vital, que el pasado año subió a razón de un 11,4% hasta los 733,60 euros al mes (8.803,20 € al año) para un adulto solo y que todo hace indicar que a partir del 1 de enero se acercará a los 1.700 euros para una unidad de convivencia formada por un adulto con cuatro menores.

A partir del 1 de enero también subirán las pensiones contributivas de jubilación y de invalidez que son gestionadas por el IMSERSO y que tienen como referencia de mejora el 75% del umbral de pobreza de un hogar unipersonal. La última subida de 2026 dejó este incremento en 8.803,20 euros al año, que son 628,80 euros al mes.