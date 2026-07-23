¿Cuánto cobra un cura en España? Un sacerdote de 27 años revela su salario y está por debajo del salario mínimo

El sacerdocio es una de las labores más tradicionales y antiguas de nuestra sociedad, aunque en los últimos años ha perdido gran parte de su poder (influencia en la sociedad). Sus labores religiosas se han basado en vivir en una comunidad parroquial, celebrar sacramentos y anunciar el evangelio. Las cuestiones de este oficio en cuanto a su peculiar estilo de vida son muchas, desde cuánto cobran hasta de dónde sale su sueldo.

Juan Orduña, un sacerdote de 27 años de la Archidiócesis de Madrid, reveló su salario en el pódcast La Pera de Jobs.

Menos de un salario mensual

Orduña reveló en el podcast que su nómina no alcanza los 1.200 euros mensuales, situándose por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La clave para entender cómo pueden sobrevivir con este sueldo reside en que cuentan con viviendas y suministros gratuitos.

El obispado se encarga de cubrir los costes habitacionales. Viven en casas parroquiales o compartidas sin pagar alquiler, luz ni agua. El sueldo mensual neto se destina casi en su totalidad a la comida y la movilidad. Al no contar con cargas familiares ni grandes gastos fijos, el propio Juan Orduña confesó en el podcast que ese sueldo le permite «llevar una vida tranquila» y «llegar bien a fin de mes».

¿Quién paga a los curas?

Los curas y sacerdotes no reciben directamente el sueldo del Estado, ni sus sueldos figuran en los Presupuestos Generales del Estado. Su sueldo es abonado por cada diócesis (obispado) a la que pertenecen. El sistema de ingresos de las diócesis es mixto, dependiendo principalmente de los ciudadanos.

A la hora de realizar la declaración de la renta, los contribuyentes pueden marcar voluntariamente la casilla 105, destinando el 0,7% de sus impuestos a la iglesia. Este dinero va a parar al Fondo Común Interdiocesano, gestionado por la Conferencia Episcopal Española.

Las parroquias además generan ingresos de forma local, en forma de colectas (cepillo), donativos y suscripciones y aranceles parroquiales (ofrendas voluntarias con motivo de celebraciones como bodas, bautizos…).

Una parte menor de sus ingresos procede de la gestión del patrimonio de la institución. La gestión de alquileres o viviendas en propiedad de las diócesis. La venta de entradas para visitar catedrales, museos o monumentos eclesiásticos históricos también genera una parte de ingresos.

La jornada de un sacerdote

La jornada de los sacerdotes, según Orduña, es de disponibilidad total, comenzando habitualmente a las 06:30 de la mañana. Disponen, como muchos trabajadores, de 30 días de vacaciones anuales, más 7 días dedicados a la exclusividad de retiros y ejercicios espirituales.

Dependiendo de la posición de empleado, como en cualquier empresa, reciben más o menos dinero. Un párroco tiene un sueldo base que ronda los 1.000 euros, mientras que un obispo recibe alrededor de 1.400 euros.