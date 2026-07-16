¿Crees que dominas la economía? Responde a este test y comprueba si eres capaz de superar el desafío

La economía mundial continúa siendo protagonista de la actualidad debido a las decisiones de los bancos centrales, la evolución de la inflación y las tensiones geopolíticas que afectan a los mercados. Estos acontecimientos influyen directamente en el coste de la vida, las inversiones y el crecimiento económico de numerosos países.

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