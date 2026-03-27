Bruselas ha advertido este viernes de un escenario peligroso para la economía del continente si la incertidumbre de la guerra de Irán se prolonga. Valdis Dombrovskis, comisario de Economía y Productividad de la Comisión, ha avisado en una rueda de prensa posterior a la reunión del Eurogrupo que podría darse un aumento de la inflación acompañado de una rebaja del crecimiento. Un escenario de más inflación y menos crecimiento peligroso para la economía.

Dombrovskis, mano derecha de Úrsula von der Leyen, ha advertido de que el crecimiento del bloque comunitario podría reducirse en cuatro décimas este año y el siguiente como consecuencia de la incertidumbre y de los altos precios de la energía. La economía de la zona euro crecería por tanto en un 1% este año y un 1,1% en 2027.

Según el comisario de Economía, «esto ocurrirá incluso si las interrupciones en el suministro de energía fueran relativamente breves», y ha señalado que «el impacto total en la economía europea dependerá de la duración, el alcance y la intensidad del conflicto». «Por ahora, el panorama está ensombrecido por una profunda incertidumbre», ha dicho.

El escenario de estanflación podría empeorar si la guerra se enquista y los precios de la energía siguen altos. «Si las perturbaciones resultan ser más sustanciales y prolongadas, las consecuencias negativas para el crecimiento serían aún mayores», ha dicho.

Dombrovskis ha señalado que el crecimiento podría recortarse en seis décimas en los dos próximos ejercicios y dejar el incremento del PIB europeo en un 0,8% y un 0,9%, respectivamente. Todo ello acompañado de una importante subida de los precios, aunque no ha detallado las cifras a las que podría llegar la inflación.

El presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, ha pedido cautela a los Estados miembro que están diseñando medidas para mitigar el impacto económico en sus ciudadanos, o a los que ya las han aprobado. Pierrakakis ha pedido que las medidas san temporales y se dirijan a los sectores más vulnerables.

«Nuestro margen de maniobra en este sentido es más limitado que antes, dados los impactos previos y la urgente necesidad de un mayor gasto en defensa», ha dicho. «No debemos crear otro tipo de crisis, una crisis fiscal, mientras intentamos combatir esta», ha advertido.