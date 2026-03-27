Bruselas advierte de un escenario con más inflación y menos crecimiento por la guerra
Bruselas avisa de que podría llegar la estanflación, al subir la inflación y reducirse el crecimiento en cuatro décimas este año
Bruselas ha advertido este viernes de un escenario peligroso para la economía del continente si la incertidumbre de la guerra de Irán se prolonga. Valdis Dombrovskis, comisario de Economía y Productividad de la Comisión, ha avisado en una rueda de prensa posterior a la reunión del Eurogrupo que podría darse un aumento de la inflación acompañado de una rebaja del crecimiento. Un escenario de más inflación y menos crecimiento peligroso para la economía.
Dombrovskis, mano derecha de Úrsula von der Leyen, ha advertido de que el crecimiento del bloque comunitario podría reducirse en cuatro décimas este año y el siguiente como consecuencia de la incertidumbre y de los altos precios de la energía. La economía de la zona euro crecería por tanto en un 1% este año y un 1,1% en 2027.
Según el comisario de Economía, «esto ocurrirá incluso si las interrupciones en el suministro de energía fueran relativamente breves», y ha señalado que «el impacto total en la economía europea dependerá de la duración, el alcance y la intensidad del conflicto». «Por ahora, el panorama está ensombrecido por una profunda incertidumbre», ha dicho.
El escenario de estanflación podría empeorar si la guerra se enquista y los precios de la energía siguen altos. «Si las perturbaciones resultan ser más sustanciales y prolongadas, las consecuencias negativas para el crecimiento serían aún mayores», ha dicho.
Dombrovskis ha señalado que el crecimiento podría recortarse en seis décimas en los dos próximos ejercicios y dejar el incremento del PIB europeo en un 0,8% y un 0,9%, respectivamente. Todo ello acompañado de una importante subida de los precios, aunque no ha detallado las cifras a las que podría llegar la inflación.
El presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, ha pedido cautela a los Estados miembro que están diseñando medidas para mitigar el impacto económico en sus ciudadanos, o a los que ya las han aprobado. Pierrakakis ha pedido que las medidas san temporales y se dirijan a los sectores más vulnerables.
«Nuestro margen de maniobra en este sentido es más limitado que antes, dados los impactos previos y la urgente necesidad de un mayor gasto en defensa», ha dicho. «No debemos crear otro tipo de crisis, una crisis fiscal, mientras intentamos combatir esta», ha advertido.
Temas:
- Irán