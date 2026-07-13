Mientras el Gobierno defiende la fortaleza de la economía, uno de los principales pilares del tejido empresarial español vive una realidad muy diferente. Según el Barómetro II Trimestre 2026 de ATA, tres de cada cuatro autónomos (el 75,6%) han subido los precios desde junio de 2025 para afrontar el alza de costes.

Este dato supone un «notable incremento» frente al 68,9% que lo reflejaba en el primer trimestre del año. Exactamente el porcentaje de autónomos que ha subido los precios ha aumentado cerca de 7 puntos porcentuales.

En el lado opuesto, sólo el 22,2% afirma haber asumido en solitario la subida de los gastos manteniendo sus precios congelados, una caída de cinco puntos respecto al 27,3% del anterior barómetro. En este sentido, el 79,9% afirma que los gastos han aumentado en los últimos 12 meses y, de ellos, el 21,4% cifra este aumento por encima del 16%.

Inestabilidad en el tejido empresarial

Por otra parte, el estudio indica que el 93,1% de los autónomos considera que actualmente hay una situación de inestabilidad ya sea en clave nacional, internacional o ambas. Además, la gran mayoría no es ajena a esta realidad, ya que el 84,3% asegura que este clima de inestabilidad afecta a su negocio en todos los aspectos.

En este contexto, uno de cada cuatro autónomos (25,6%) se muestra pesimista y cree que su actividad descenderá a lo largo del año, evolución que no tiene visos de mejorar de cara a los próximos tres años. No obstante, el 21,6% de los autónomos afirma que su negocio ha crecido en comparación con el segundo trimestre de 2025, porcentaje inferior al 29,% que afirma que lejos de crecer su negocio ha descendido.

Además, únicamente el 18% de los autónomos cree que su negoció crecerá en los próximos meses.

El mercado ansía una mejora

De cara a los próximos tres años, el 22,9% espera que su negocio registre una mejoría, de los que el 20,1% cree que tendrá un crecimiento moderado y el 2,8% que el crecimiento será notable. En este sentido, el 71,6% de los autónomos señalan que su facturación ha sido inferior o similar a la del segundo trimestre de 2025.

Del 23,8% de los autónomos que afirman que su facturación ha aumentado, la mayoría, concretamente el 82,2% apuntan que ese aumento ha estado por debajo del 15%. En cuanto a los autónomos empleadores que están buscando trabajadores en este momento hay un 34,4% que han encontrado dificultades: el 19,4% ha estado buscando trabajadores y no ha conseguido contratarles y un 15% apunta que ha tardado mucho más tiempo del habitual en poder realizar contrataciones.

El 59,3% de los autónomos empleadores afirman que no están buscando trabajadores en este momento. En general, los autónomos han mantenido la plantilla, con el 76,4% de los encuestados respaldando esta afirmación.

Sin embargo, el 10% de los autónomos dice haber tenido que disminuirla en los últimos 12 meses y el 13,6% de autónomos la ha aumentado.

Durante el segundo trimestre de 2026, la demanda de crédito entre los autónomos ascendió ligeramente, ya que el 36,37% ha acudido a una entidad bancaria a solicitar financiación, porcentaje que en el anterior barómetro se situó en el 32,3%.

La morosidad hunde a las empresas

Sobre la morosidad, tanto pública como privada, el informe señala que esta ha sido y sigue siendo uno de los principales problemas del colectivo, con niveles altísimos, afectando ya al 44,7% de los autónomos encuestados desde ATA, lo que supone un incremento de más de seis puntos frente al 38,3% registrado en el barómetro anterior.

Así, el 23,4% afirma soportar la morosidad por parte sólo de entidades privadas, el 14,1% tanto de públicas como de privadas y el 7,2% por parte de las administraciones públicas. En el lado opuesto, el 51,7% de los autónomos encuestados asegura no verse afectado en este momento por la morosidad y el retraso en el pago de facturas.